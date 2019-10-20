عاهل الأردن يستقبل وفدا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وفدا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي برئاسة رئيسة المجلس نانسي بيلوسي.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد أن اللقاء، الذي عقد مساء أمس في إطار التواصل المستمر مع أعضاء الكونجرس الأمريكي بشقيه، تناول علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتطورات الإقليمية.



وأعرب الملك خلال اللقاء عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من المجالات، وثمن مواقف الكونجرس تجاه المملكة.



وفي معرض الحديث عن قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، أكد الملك ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وفيما يتصل بالأزمة السورية، أكد الملك ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سورية أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.



وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.