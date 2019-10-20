مقتل مسلح واعتقال 9 من طالبان وداعش في عمليات للقوات الأفغانية

شنت القوات الخاصة الأفغانية عمليات أمنية في 4 أقاليم أسفرت عن مقتل أحد مقاتلي داعش واعتقلت 9 مسلحين من بينهم مقاتلان من داعش و7 من طالبان.



ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مسئولين قولهم إن القوات الخاصة ألقت القبض على 4 من مقاتلي طالبان ودمرت مخبأ صغير للأسلحة في منطقة تشاك وردك في وارداك.



وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة ألقت القبض على 3 من مقاتلي طالبان ودمرت مخبأً صغيرًا للأسلحة في منطقة دزدران في مقاطعة باكتيا، وقتلت أحد مقاتلي داعش واحتجزت اثنين آخرين ودمرت مخبأ صغير للأسلحة في منطقة شيرزاد بمقاطعة نانجارهار.