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مقتل مسلح واعتقال 9 من طالبان وداعش في عمليات للقوات الأفغانية
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:37 ص
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شنت القوات الخاصة الأفغانية عمليات أمنية في 4 أقاليم أسفرت عن مقتل أحد مقاتلي داعش واعتقلت 9 مسلحين من بينهم مقاتلان من داعش و7 من طالبان.
ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مسئولين قولهم إن القوات الخاصة ألقت القبض على 4 من مقاتلي طالبان ودمرت مخبأ صغير للأسلحة في منطقة تشاك وردك في وارداك.
وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة ألقت القبض على 3 من مقاتلي طالبان ودمرت مخبأً صغيرًا للأسلحة في منطقة دزدران في مقاطعة باكتيا، وقتلت أحد مقاتلي داعش واحتجزت اثنين آخرين ودمرت مخبأ صغير للأسلحة في منطقة شيرزاد بمقاطعة نانجارهار.
ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مسئولين قولهم إن القوات الخاصة ألقت القبض على 4 من مقاتلي طالبان ودمرت مخبأ صغير للأسلحة في منطقة تشاك وردك في وارداك.
وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة ألقت القبض على 3 من مقاتلي طالبان ودمرت مخبأً صغيرًا للأسلحة في منطقة دزدران في مقاطعة باكتيا، وقتلت أحد مقاتلي داعش واحتجزت اثنين آخرين ودمرت مخبأ صغير للأسلحة في منطقة شيرزاد بمقاطعة نانجارهار.