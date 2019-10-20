مون يهنئ الرئيس الإندونيسي بإعادة انتخابه

هنأ الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد مع إرسال رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي نو يونغ-مين بصفته مبعوثا خاصا للرئيس إلى مراسم تنصيب رئيس إندونيسيا.



وغادر نو البلاد يوم أمس السبت(بتوقيت كوريا) متوجها إلى إندونيسيا لحضور مراسم التنصيب المقرر عقده بعد ظهر اليوم الأحد(بتوقيت إندونيسيا).



ومن المتوقع أن ينقل نو رسالة خطية من الرئيس مون إلى الرئيس ويدودو.



وقال مون في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك إنه يهنئ صديقه المحترم الرئيس ويدودو بإعادة انتخابه، مضيفا أن إندونيسيا تختاره مرة أخرى، وستشهد تطورا ديناميكيا تحت قيادته المتسامحة.



وأكد الرئيس على أن إندونيسيا تعتبر دولة وحيدة في جنوب شرق آسيا، تطورت علاقاتها مع كوريا الجنوبية إلى علاقات الشراكة الإستراتيجية الخاصة بفضل الصداقة والثقة من الرئيس ويدودو.



وأضاف مون أن البلاد ترسل المبعوث الخاص إلى إندونيسيا نظرا للصداقة الخاصة بين البلدين، متطلع إلى تعزيز التعاون بين شعبي البلدين، موضحا أنه ينتظر اللقاء معه لتهنئته مباشرة.