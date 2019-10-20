الصين تقدم خطة منتجات للصواريخ الحاملة التجارية

أصدرت شركة الصواريخ الصينية المحدودة، خطة البحث والتطوير الخاصة بالصواريخ الحاملة التجارية في بكين.



وقدم تانغ يا قانغ رئيس شركة الصواريخ الصينية المحدودة، السلسلة الجديدة، والمصنفة ضمن الصواريخ الحاملة التي تعمل بالوقود الصلب والسائل، وستلبي تحسن الطلب على الحمولات التجارية في المدار.



ومن المتوقع أن يجري الصاروخان الحاملان التنين الذكي - 2 أو (أس.دي 2) و(أس.دي 3) اللذان يعملان بالوقود الصلب، اختبارات الطيران عامي 2020 و2021، على التوالي.



وسيكون الصاروخ أس.دي - 2 بإجمالي طول 21 مترا وقطر مترين وبوزن إجمالي حوالي 60 طنا، سيكون قادرا على إرسال 500 كيلوغرام من الحمولة إلى المدار المتزامن مع الشمس على ارتفاع 500 كم.



أما الصاروخ أس.دي - 3 بإجمالي طول 31 مترا وقطر 2.6 متر وبوزن إجمالي حوالي 116 طنًا، سيكون قادرا على إرسال حمولة تبلغ 1.5 طن إلى المدار المتزامن مع الشمس على ارتفاع 500 كم.



وأتم الصاروخ الحامل أس.دي -1 رحلته الأولى في أغسطس من هذا العام.