مصرع 8 على الأقل وإصابة 5 في حادث مرور بالمكسيك

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، من بينهم طفل، وأصيب 5 آخرون، إثر اصطدام شاحنة بثلاث سيارات في وسط المكسيك، وفقا لما قاله مصدر من الشرطة الفيدرالية، لـ((شينخوا)).



لقد وقع الحادث في الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي (1300 توقيت غرنتش) على الطريق السريع مكسيكو سيتي - كويرتارو، قرب محافظة بولوتيتلان، بولاية مكسيكو، وفقا لمصادر أمنية محلية.



وجاء في تقارير أولية أن الشاحنة اصطدمت أولا بعربة، وتسببت بغلق الطرق القادمة من الاتجاه المعاكس، ثم اصطدمت بسيارتين أخريين.



وأضافت المصادر المحلية أن رجال الإنقاذ قاموا بنقل المصابين للمستشفيات.