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حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل "شهيد الشهامة" محمود البنا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:48 ص
جريدة الدستور
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تعقد محكمة الأحداث بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف عبد الغنى راجح و3 آخرين محبوسين - محاكمة جنائية عاجلة - لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، الشهير بـ"شهيد الشهام" عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

كان النائب العام قد أحال المتهم محمد أشرف عبد الغنى راجح و3 آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح، عن حقيقة الواقعة؛ والتي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قبلَ إحدى الفتيات؛ فنشر كتاباتٍ على حسابه الشخصي على موقع التواصل لاجتماعي «إنستجرام» أثارت غضب المتهم ؛ فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد؛ ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوٍ وعبواتٍ تنفث مواد حارقة للعيون مصنعة أساساً للدفاع عن النفس، واختاروا يوم الأربعاء 9 أكتوبر عام 2019 موعداً لذلك.

وأضافت التحقيقات أن المتهمان محمد راجح وإسلام عواد تربصا بالمجني عليه بموضعٍ قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وما أن ابتعد المجني عليه عن تجمعٍ لأصدقائه؛ حتى تكالبا عليه؛ فأمسكه الأول من تلبيبه مشهراً مطواة في وجهه ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة؛ وعلت أصواتهم حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين يديه؛ ليركض محاولًا الهرب؛ فتبعه المتهمان حتى التقاه المتهم الثالث مصطفى الميهي وأشهر مطواة في وجهه أعاقت هربه وتمكن على إثرها من استيقافه؛ ليعاجله المتهم الأول بضربة بوجنته اليمنى أتبعها بطعنة بأعلى فخذه الأيسر وذلك بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة؛ ليتركوه مثخناً بجراحه؛ فنقله الأهالي إلى مستشفى تلا المركزي، بينما هرب المتهم الأول على دراجة آلية قادها المتهم الرابع إسلام إسماعيل، وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى وناظرت جثمان المجني عليه.

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