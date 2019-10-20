مرتضى منصور: الأهلى والجونة هيلعبوا غصب عنهم.. و"الجناينى" هيدمر الزمالك





قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن فريقه استحق الفوز على المقاولون، بدليل أن حارسه محمد عواد "لم يظهر سوى في كرة وحيدة وهي لعبة الهدف، ولم يقم بتصديات على مرماه"، موضحا أن المباراة كانت صعبة للغاية، لأن "الخسارة كانت ستؤدي بالفريق للمركز السابع"، وأن الفوز وضعه في صدارة الدوري.وأضاف "منصور" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم"، أنه من المستحيل خوض مباراة القمة 119 أمام الأهلي يوم 28 أكتوبر الجاري، حيث أن سبب تأجيل اللقاء أول مرة ما زال قائمًا ومن المستحيل إقامة المباراة.وتابع أن الزمالك لن يستكمل مباريات الموسم الجاري من الدوري المصري إذا تأجلت مواجهة الأهلي أمام الجونة، والمباراة ستقام غصب عن الفريقين.وأوضح أن جميع الزملكاوية الذين تولوا مناصب في الرياضة دمروا القلعة البيضاء، مثل حسن صقر وزير الرياضة السابق، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، وآخرهم عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، وحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات.وأشار إلى أن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، خائفة من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وعلى الرغم من أن عمرو الجنايني رئيس الجبلاية وحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات "زملكاوية" إلا أنهم مرعوبان من القلعة الحمراء.وقال رئيس الزمالك: عمرو الجنايني يقول إنه زملكاوي، ولكنه لم يقم بزيارتنا بعد الفوز بالبطولة الإفريقية لكرة اليد وتوجه لزيارة الأهلي والاحتفال معه بالتتويج بالدوري.وأشار إلى أنه يتمنى تمسك الخطيب بموقفه من عدم خوض لقاء الجونة المقبل وعدم التراجع عنه، مختتما أن رئيس الأهلي خسر الدولة بالبيانات التي يقوم بنشرها، ولذلك لا أريده أن يخسر جماهيره إذا لعب مباراة الجونة، أتمنى أن يتمسك بموقفه.واستطرد: "سبق ونفذت تهديداتي ورفضت خوض لقاء المقاصة موسم 2016 – 2017، وحصلت على حكم قضائي بإعادة اللقاء".وأضاف: "إذا تم تأجيل مباراة الأهلي والجونة لن نلعب الدوري، لا يوجد هزار لو السماء انطبقت على الأرض، الأهلي سيلعب مباراة الجونة رغمًا عنه، وهذا الكلام من مسؤولين كبار أبلغوني به".وتابع: "ليس لنا علاقة بموضوع مباراة الأهلي والجونة وتركيزنا على مباراة جينيراسيون فوت السنغالي".وهاجم رئيس الزمالك، نادر شوقي مدير الجونة، الذي تضامن مع بيان الأهلي، مؤكداً أن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة جاء لمنصبه "ليظلم الزمالك، واستعان برئيس لجنة المسابقات بوساطة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، ولمجرد أنه صديق فضل ونادر شوقي".وواصل: "الزمالك سيكون له رد فعل قوي إذا رفض الأهلي والجونة خوض لقائهما في الجولة الخامسة للدوري المصري"، مؤكداً أنه يطالب بتطبيق اللائحة على الفريقين، حال عدم خوض تلك المباراة، معلقًا على مباراة القمة: "سنواجه الأهلي ونحن على صدارة الدوري".وتطرق منصور للحديث عن مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، قائلًا: "سوبر السجائر أهم عندي من السوبر الأفريقي الذي يقام قطر، سنرسل خطابًا رسميًا للكاف غدًا".وتابع: "قطر نفذت ألعاب القوى وكانت فاشلة وستنظم كأس العالم بالرشوة، وقناة الجزيرة تقوم بالتحريض على بلدنا، دول التعاون الخليجي في مقاطعة معهم، ولا يوجد طيران بين الدولتين، ولماذا البطولة قارية لماذا تقام في قارة آسيا؟ ولماذا قطر".واستكمل: "أرسل لاعبي الزمالك إلى قطر ولا يعودوا ويكون أسرى، يا فاطمة سامور وأحمد أحمد، انتهينا من مشكلة السنغال لن نصمت وردي فعلي لا تتوقعه لا يوجد مشكلة أن يتم إيقافي".وأتم: "أحاول مع الجهات الأمنية لكي يتم زيادة عدد الجماهير في مباراة جيينراسيون فوت السنغالي ليصل إلى 20 ألف مشجع والذي سيخرج عن النص سأقوم بإخلاء المدرج".