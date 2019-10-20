تفاصيل برنامج زيارة الوفد القبرصى للإسكندرية

كشف علي المانسترلي، عضو مجلس غرفة شركات السياحة، والرئيس السابق للغرفة بالإسكندرية، أن وفد قبرص المتواجد بالمدينة سيزور اليوم مكتبة الإسكندرية، وبعض المعالم الأثرية بعروس البحر المتوسط.



ويضم أول فوج سياحي من قبرص 500 سائح يعتبر أول نواة لاتفاقية التي وقعت منذ عام ونصف بين الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية السابق والوفد الذي قدم من مدينة باڤوس القبرصية برئاسة فيدون فيدونوس عمدة المدينة، بالتعاون مع غرفة شركات السياحة بالأسكندرية وذلك فى إطار توطيد التعاون وتعزيز العلاقات بين المدينتين التاريخيتين، ضمن فعاليات أسبوع الجاليات "العودة إلى الجذور" الذي استضافته مدينة الإسكندرية.



وأضاف "المانسترلي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه وقت توقيع الاتفاقية تم الاتفاق على تسيسر خطوط ملاحية جوية بين المدينتين، كشيرًا أن الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية الحالي يستكمل ما بدأ من اتفاقيات، وقد بدأ بالخطوط الملاحية بسياحة الكروز.