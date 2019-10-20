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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 20 أكتوبر 2019

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:27 ص
برج الدلو
برج الدلو
سلمى بدر
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تقدم عالمة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم، وفيما يخص برج الدلو قالت:

مهنيًا: تعيش يومًا حافلًا بالتطوّرات والأحداث المثمرة، تناسبك الأجواء وتسهل عملك ووصولك إلى الأهداف المنشودة، وتحرّرك الظروف وتحمل إليك الفرح والطمأنينة.

عاطفيًا: جاهد لحماية استقرارك، فقد يكون لانفعالك الشديد أثر سلبي لدى الطرف الآخر، وبصراحة، أدعوك الى التغاضي عن السلبيات في شخصية حبيبك وتصرفات.

صحيًا: تحافظ على صحتك جيدًا، وعلى الرغم من عدم تحكمك في مشاعرك وانفعالاتك، إلا أنك تحاول دائمًا أن تأخذ وقتًا من الراحة والهدوء حتى تبتعد عن الضغوط والتوتر.

جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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