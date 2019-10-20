حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 20 أكتوبر 2019

تقدم عالمة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:



مهنيًا: يكون الوضع ممتاز نشيط وحيوي داعم يعطيك قوة إبداعية يساعدك في الدرس والامتحانات ويعطيك الأجوبة بسرعة وقدرة على إيجاد الحلول.



عاطفيًا: عليك أحيانًا أن تكون أكثر تسامحًا مع الشريك، فهو لم يقصد تهميشك أو أذيتك، لكنك أرغمته على تصرف لم تعتده منه سابقًا.



صحيًا: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك، وعليك أن تقاوم ذلك بممارسة المشي.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.