حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 20 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الجوزاء قالت:-

مهنيًا: تعرف حلولًا تتعلق بقضية قانونية أو مفاوضات مع الخارج توسع أمامك الآفاق، يدعمك المقربون والأصدقاء، ويساهمون في تحريرك من قيد.

عاطفيًا: ضع مشاكلك العاطفية والشخصية جانبًا، لا تعرض نفسك للارهاق ولا تغيّر مصيرًا او تحسم أمرًا.

صحيًا: تناول المكسرات كلما شعرت بالجوع بين الوجبات الرئيسية، فهي غنية بالسيلنيوم الذي يحول دون الاكتئاب.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.