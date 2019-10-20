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حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 20 أكتوبر 2019
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:07 ص
سلمى بدرطباعة
تقدم عالمة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد 20102019 على النحو التالي:
- الحمل
مهنيًا: قدّم تنازلات بسيطة، يشير الوضع الى بعض الالتباس، تجنب المواجهات، مزاجك متعكر وتشعر بالاستياء وتوجه الملاحظات للزملاء، لطف الأجواء عوضًا من إشعالها
عاطفيًا: إحذر اتخاذ قرارات مهمة الأجواء عاصفة ولا تسمح لمزاجيتك بالتأثير في تصرفاتك، ابتعد الخلافات والتحديات، أنت متوتر الأعصاب ومشوش الرؤية.
صحيًا: إنه الوقت المناسب لعطلة مريحة تستعيد فيها الأجواء المرحة، بعدما حرمتك مشاغلك من التمتع بالراحة والاستجمام.
-الثور
مهنيًا: تبدلات جذرية في مهنتك تكون في مصلحتك، لكن تريث وستجد بانتظارك صفحات ملأى بالتفاؤل بالجملة.
عاطفيًا: التنازلات المتبادلة بينك وبين الشريك تؤسس لثقة أكبر في المحيط العائلي، وتمنح الأفضلية للمستقب.
صحيًا: آن الوقت لتعتمد نظامًا غذائيًا محددًا، فهذا هو الحل الأفضل لراحتك النفسية.
- الجوزاء
مهنيًا: تعرف حلولًا تتعلق بقضية قانونية أو مفاوضات مع الخارج توسع أمامك الآفاق، يدعمك المقربون والأصدقاء، ويساهمون في تحريرك من قيد.
عاطفيًا: ضع مشاكلك العاطفية والشخصية جانبًا، لا تعرض نفسك للارهاق ولا تغيّر مصيرًا او تحسم أمرًا.
صحيًا: تناول المكسرات كلما شعرت بالجوع بين الوجبات الرئيسية، فهي غنية بالسيلنيوم الذي يحول دون الاكتئاب.
-السرطان
مهنيًا: تكون الحوافز كثيرة والمحيط داعمًا، تقدم على تحسينات وتعديلات وترتيبات كثيرة وأسفار، وما عليك سوى التحرك بذكاء حسب خطة مدروس.
عاطفيًا: لا تلتزم ما لا تستطيع تقديمه للشريك، فالمحاسبة قد تأتي في أي لحظة ومن دون سابق إنذار.
صحيًا: التخفيف من كثرة العمل بات يحتاج الى أن يكون ضمن اهتماماتك الأولية، قبل فوات الاوان.
-الأسد
مهنيًا: اللعب تحت الطاولة لا يفيد، وخصوصًا انك تمتلك الجرأة الكافية لتحديد أولوياتك في العمل
عاطفيًا: مشاكل صغيرة في العمل قد تولد نفورًا بينك وبين الشريك، ضع استراتيجية جديدة وتصرّف بسرية.
صحيًا: تعيش بعض الضغوط على الصعيد النفسي، وتخضع لبعض الظروف، حذار الميل الى السلبية او التورط في أمور مشبوهة ربما تدفع ثمنه باهظًا.
-العذراء
مهنيًا: تقتحم ساحة ما كانت محرمة عليك، أو تفكر في مشروع وتسافر لهذا الغرض بغية تأمين رأس المال اللازم له.
عاطفيًا: تواجه مع الشريك بعض المصاعب المفاجئة، لكن ذلك يكون مرحليًا ولن يدوم طويلًا.
صحيًا: أنت بغنى عن المشكلات الصحية، مارس الرياضة وسترى أنها الحل المفيد للتخلص من المتاعب.
-الميزان
مهنيًا: حاول أن تجد أمرًا يحفزك إذا شعرت اليوم بالجمود، ربما عليك أن تحضر للقاء ثقافي أو لترويج بعض الأفكار أو لسفر.
عاطفيًا: تبدو العواطف شديدة وتحمل إليك آفاقًا واسعة، لكن انتبه من محاولة بعضهم إبعادك عن ارتباط جدّي.
صحيًا: وفّر طاقتك وجهدك لوقت آخر، والطبيعة قد تكون أفضل الحلول الممكنة للترويح عن النفس.
-العقرب
مهنيًا: يكون الوضع ممتاز نشيط وحيوي داعم يعطيك قوة ابداعية يساعدك في الدرس والامتحانات ويعطيك الاجوبة بسرعة وقدرة على ايجاد الحلول.
عاطفيًا: عليك أحيانًا أن تكون أكثر تسامحًا مع الشريك، فهو لم يقصد تهميشك أو أذيتك، لكنك أرغمته على تصرف لم تعتده منه سابقًا.
صحيًا: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك، وعليك أن تقاوم ذلك بممارسة المشي.
-القوس
مهنيًا: يعلن هذا اليوم عن انطلاقة جديدة، وتبدو اتصالاتك ناجحة جدًا وتتخذ بعدًا جديدًا، ما يشعرك بالقوة.
عاطفيًا: مهمة صعبة تنتظرك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فحاول أن تواجه الأمور بهدوء ولا تتسرع في التقدير.
صحيًا: تخوض مغامرة تعكّر وضعك الصحي بعض الشيء، لكنك سرعان ما تستعيد عافيتك.
-الجدي
مهنيًا: لاحق عملك شخصيًا وبدقة تفاديًا للإخفاق، وقد تظهر تحديات من خلال دعوى قضائية نتيجة مخالفة القوانين.
عاطفيًا: استقرار في محيطك العاطفي، واذا ظهرت بعض المشاكل فسارع الى حلّها من دون التوقف عندها مطولًا، أما إذا تأزمت فاطلب مهلة وخذ المزيد من الوقت للتفكير.
صحيًا: أنت بحاجة إلى استرداد قواك وعزيمتك من جراء تعب الأيام الأخيرة، خذ إجازة ترتاح فيها وتجدد قواك.
-الدلو
مهنيًا: تعيش يومًا حافلًا بالتطوّرات والأحداث المثمرة، تناسبك الأجواء وتسهل عملك ووصولك إلى الأهداف المنشودة، وتحرّرك الظروف وتحمل إليك الفرح والطمأنينة.
عاطفيًا: جاهد لحماية استقرارك، فقد يكون لانفعالك الشديد أثر سلبي لدى الطرف الآخر، وبصراحة، أدعوك الى التغاضي عن السلبيات في شخصية حبيبك وتصرفات.
صحيًا: تحافظ على صحتك جيدًا، وعلى الرغم من عدم تحكمك في مشاعرك وانفعالاتك، إلا أنك تحاول دائمًا أن تأخذ وقتًا من الراحة والهدوء حتى تبتعد عن الضغوط والتوتر.
-الحوت
مهنيًا: تتمتع بانطلاقة قوية جدًا، وبثقة بالنفس وبمعنويات عالية، فأنت نشيط ومثابر وتساهم في إحلال جو مسالم ومعتدل ما يجعلك ركنًا أساسيًا في المؤسسة.
عاطفيًا: تشعر برغبة في الاجتماع بالشريك لتعيش وإياه صفاء الحياة الهادئة، ونسيان كل ما يعترضكما من مشاكل مهنية وغيرها.
صحيًا: إن القيام بأمر تحبه، مثل: السباحة، أو القراءة، أو أيّ هواية مفضّلة يبقيك في حالة صحية ملؤها النشاط والحيوية.
- الحمل
مهنيًا: قدّم تنازلات بسيطة، يشير الوضع الى بعض الالتباس، تجنب المواجهات، مزاجك متعكر وتشعر بالاستياء وتوجه الملاحظات للزملاء، لطف الأجواء عوضًا من إشعالها
عاطفيًا: إحذر اتخاذ قرارات مهمة الأجواء عاصفة ولا تسمح لمزاجيتك بالتأثير في تصرفاتك، ابتعد الخلافات والتحديات، أنت متوتر الأعصاب ومشوش الرؤية.
صحيًا: إنه الوقت المناسب لعطلة مريحة تستعيد فيها الأجواء المرحة، بعدما حرمتك مشاغلك من التمتع بالراحة والاستجمام.
-الثور
مهنيًا: تبدلات جذرية في مهنتك تكون في مصلحتك، لكن تريث وستجد بانتظارك صفحات ملأى بالتفاؤل بالجملة.
عاطفيًا: التنازلات المتبادلة بينك وبين الشريك تؤسس لثقة أكبر في المحيط العائلي، وتمنح الأفضلية للمستقب.
صحيًا: آن الوقت لتعتمد نظامًا غذائيًا محددًا، فهذا هو الحل الأفضل لراحتك النفسية.
- الجوزاء
مهنيًا: تعرف حلولًا تتعلق بقضية قانونية أو مفاوضات مع الخارج توسع أمامك الآفاق، يدعمك المقربون والأصدقاء، ويساهمون في تحريرك من قيد.
عاطفيًا: ضع مشاكلك العاطفية والشخصية جانبًا، لا تعرض نفسك للارهاق ولا تغيّر مصيرًا او تحسم أمرًا.
صحيًا: تناول المكسرات كلما شعرت بالجوع بين الوجبات الرئيسية، فهي غنية بالسيلنيوم الذي يحول دون الاكتئاب.
-السرطان
مهنيًا: تكون الحوافز كثيرة والمحيط داعمًا، تقدم على تحسينات وتعديلات وترتيبات كثيرة وأسفار، وما عليك سوى التحرك بذكاء حسب خطة مدروس.
عاطفيًا: لا تلتزم ما لا تستطيع تقديمه للشريك، فالمحاسبة قد تأتي في أي لحظة ومن دون سابق إنذار.
صحيًا: التخفيف من كثرة العمل بات يحتاج الى أن يكون ضمن اهتماماتك الأولية، قبل فوات الاوان.
-الأسد
مهنيًا: اللعب تحت الطاولة لا يفيد، وخصوصًا انك تمتلك الجرأة الكافية لتحديد أولوياتك في العمل
عاطفيًا: مشاكل صغيرة في العمل قد تولد نفورًا بينك وبين الشريك، ضع استراتيجية جديدة وتصرّف بسرية.
صحيًا: تعيش بعض الضغوط على الصعيد النفسي، وتخضع لبعض الظروف، حذار الميل الى السلبية او التورط في أمور مشبوهة ربما تدفع ثمنه باهظًا.
-العذراء
مهنيًا: تقتحم ساحة ما كانت محرمة عليك، أو تفكر في مشروع وتسافر لهذا الغرض بغية تأمين رأس المال اللازم له.
عاطفيًا: تواجه مع الشريك بعض المصاعب المفاجئة، لكن ذلك يكون مرحليًا ولن يدوم طويلًا.
صحيًا: أنت بغنى عن المشكلات الصحية، مارس الرياضة وسترى أنها الحل المفيد للتخلص من المتاعب.
-الميزان
مهنيًا: حاول أن تجد أمرًا يحفزك إذا شعرت اليوم بالجمود، ربما عليك أن تحضر للقاء ثقافي أو لترويج بعض الأفكار أو لسفر.
عاطفيًا: تبدو العواطف شديدة وتحمل إليك آفاقًا واسعة، لكن انتبه من محاولة بعضهم إبعادك عن ارتباط جدّي.
صحيًا: وفّر طاقتك وجهدك لوقت آخر، والطبيعة قد تكون أفضل الحلول الممكنة للترويح عن النفس.
-العقرب
مهنيًا: يكون الوضع ممتاز نشيط وحيوي داعم يعطيك قوة ابداعية يساعدك في الدرس والامتحانات ويعطيك الاجوبة بسرعة وقدرة على ايجاد الحلول.
عاطفيًا: عليك أحيانًا أن تكون أكثر تسامحًا مع الشريك، فهو لم يقصد تهميشك أو أذيتك، لكنك أرغمته على تصرف لم تعتده منه سابقًا.
صحيًا: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك، وعليك أن تقاوم ذلك بممارسة المشي.
-القوس
مهنيًا: يعلن هذا اليوم عن انطلاقة جديدة، وتبدو اتصالاتك ناجحة جدًا وتتخذ بعدًا جديدًا، ما يشعرك بالقوة.
عاطفيًا: مهمة صعبة تنتظرك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فحاول أن تواجه الأمور بهدوء ولا تتسرع في التقدير.
صحيًا: تخوض مغامرة تعكّر وضعك الصحي بعض الشيء، لكنك سرعان ما تستعيد عافيتك.
-الجدي
مهنيًا: لاحق عملك شخصيًا وبدقة تفاديًا للإخفاق، وقد تظهر تحديات من خلال دعوى قضائية نتيجة مخالفة القوانين.
عاطفيًا: استقرار في محيطك العاطفي، واذا ظهرت بعض المشاكل فسارع الى حلّها من دون التوقف عندها مطولًا، أما إذا تأزمت فاطلب مهلة وخذ المزيد من الوقت للتفكير.
صحيًا: أنت بحاجة إلى استرداد قواك وعزيمتك من جراء تعب الأيام الأخيرة، خذ إجازة ترتاح فيها وتجدد قواك.
-الدلو
مهنيًا: تعيش يومًا حافلًا بالتطوّرات والأحداث المثمرة، تناسبك الأجواء وتسهل عملك ووصولك إلى الأهداف المنشودة، وتحرّرك الظروف وتحمل إليك الفرح والطمأنينة.
عاطفيًا: جاهد لحماية استقرارك، فقد يكون لانفعالك الشديد أثر سلبي لدى الطرف الآخر، وبصراحة، أدعوك الى التغاضي عن السلبيات في شخصية حبيبك وتصرفات.
صحيًا: تحافظ على صحتك جيدًا، وعلى الرغم من عدم تحكمك في مشاعرك وانفعالاتك، إلا أنك تحاول دائمًا أن تأخذ وقتًا من الراحة والهدوء حتى تبتعد عن الضغوط والتوتر.
-الحوت
مهنيًا: تتمتع بانطلاقة قوية جدًا، وبثقة بالنفس وبمعنويات عالية، فأنت نشيط ومثابر وتساهم في إحلال جو مسالم ومعتدل ما يجعلك ركنًا أساسيًا في المؤسسة.
عاطفيًا: تشعر برغبة في الاجتماع بالشريك لتعيش وإياه صفاء الحياة الهادئة، ونسيان كل ما يعترضكما من مشاكل مهنية وغيرها.
صحيًا: إن القيام بأمر تحبه، مثل: السباحة، أو القراءة، أو أيّ هواية مفضّلة يبقيك في حالة صحية ملؤها النشاط والحيوية.