حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 20 أكتوبر 2019

تقدم عالمة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد 20102019 على النحو التالي:



- الحمل

مهنيًا: قدّم تنازلات بسيطة، يشير الوضع الى بعض الالتباس، تجنب المواجهات، مزاجك متعكر وتشعر بالاستياء وتوجه الملاحظات للزملاء، لطف الأجواء عوضًا من إشعالها

عاطفيًا: إحذر اتخاذ قرارات مهمة الأجواء عاصفة ولا تسمح لمزاجيتك بالتأثير في تصرفاتك، ابتعد الخلافات والتحديات، أنت متوتر الأعصاب ومشوش الرؤية.

صحيًا: إنه الوقت المناسب لعطلة مريحة تستعيد فيها الأجواء المرحة، بعدما حرمتك مشاغلك من التمتع بالراحة والاستجمام.



-الثور

مهنيًا: تبدلات جذرية في مهنتك تكون في مصلحتك، لكن تريث وستجد بانتظارك صفحات ملأى بالتفاؤل بالجملة.

عاطفيًا: التنازلات المتبادلة بينك وبين الشريك تؤسس لثقة أكبر في المحيط العائلي، وتمنح الأفضلية للمستقب.

صحيًا: آن الوقت لتعتمد نظامًا غذائيًا محددًا، فهذا هو الحل الأفضل لراحتك النفسية.



- الجوزاء

مهنيًا: تعرف حلولًا تتعلق بقضية قانونية أو مفاوضات مع الخارج توسع أمامك الآفاق، يدعمك المقربون والأصدقاء، ويساهمون في تحريرك من قيد.

عاطفيًا: ضع مشاكلك العاطفية والشخصية جانبًا، لا تعرض نفسك للارهاق ولا تغيّر مصيرًا او تحسم أمرًا.

صحيًا: تناول المكسرات كلما شعرت بالجوع بين الوجبات الرئيسية، فهي غنية بالسيلنيوم الذي يحول دون الاكتئاب.



-السرطان

مهنيًا: تكون الحوافز كثيرة والمحيط داعمًا، تقدم على تحسينات وتعديلات وترتيبات كثيرة وأسفار، وما عليك سوى التحرك بذكاء حسب خطة مدروس.

عاطفيًا: لا تلتزم ما لا تستطيع تقديمه للشريك، فالمحاسبة قد تأتي في أي لحظة ومن دون سابق إنذار.

صحيًا: التخفيف من كثرة العمل بات يحتاج الى أن يكون ضمن اهتماماتك الأولية، قبل فوات الاوان.



-الأسد

مهنيًا: اللعب تحت الطاولة لا يفيد، وخصوصًا انك تمتلك الجرأة الكافية لتحديد أولوياتك في العمل

عاطفيًا: مشاكل صغيرة في العمل قد تولد نفورًا بينك وبين الشريك، ضع استراتيجية جديدة وتصرّف بسرية.

صحيًا: تعيش بعض الضغوط على الصعيد النفسي، وتخضع لبعض الظروف، حذار الميل الى السلبية او التورط في أمور مشبوهة ربما تدفع ثمنه باهظًا.



-العذراء

مهنيًا: تقتحم ساحة ما كانت محرمة عليك، أو تفكر في مشروع وتسافر لهذا الغرض بغية تأمين رأس المال اللازم له.

عاطفيًا: تواجه مع الشريك بعض المصاعب المفاجئة، لكن ذلك يكون مرحليًا ولن يدوم طويلًا.

صحيًا: أنت بغنى عن المشكلات الصحية، مارس الرياضة وسترى أنها الحل المفيد للتخلص من المتاعب.



-الميزان

مهنيًا: حاول أن تجد أمرًا يحفزك إذا شعرت اليوم بالجمود، ربما عليك أن تحضر للقاء ثقافي أو لترويج بعض الأفكار أو لسفر.

عاطفيًا: تبدو العواطف شديدة وتحمل إليك آفاقًا واسعة، لكن انتبه من محاولة بعضهم إبعادك عن ارتباط جدّي.

صحيًا: وفّر طاقتك وجهدك لوقت آخر، والطبيعة قد تكون أفضل الحلول الممكنة للترويح عن النفس.



-العقرب

مهنيًا: يكون الوضع ممتاز نشيط وحيوي داعم يعطيك قوة ابداعية يساعدك في الدرس والامتحانات ويعطيك الاجوبة بسرعة وقدرة على ايجاد الحلول.

عاطفيًا: عليك أحيانًا أن تكون أكثر تسامحًا مع الشريك، فهو لم يقصد تهميشك أو أذيتك، لكنك أرغمته على تصرف لم تعتده منه سابقًا.

صحيًا: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك، وعليك أن تقاوم ذلك بممارسة المشي.



-القوس

مهنيًا: يعلن هذا اليوم عن انطلاقة جديدة، وتبدو اتصالاتك ناجحة جدًا وتتخذ بعدًا جديدًا، ما يشعرك بالقوة.

عاطفيًا: مهمة صعبة تنتظرك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فحاول أن تواجه الأمور بهدوء ولا تتسرع في التقدير.

صحيًا: تخوض مغامرة تعكّر وضعك الصحي بعض الشيء، لكنك سرعان ما تستعيد عافيتك.



-الجدي

مهنيًا: لاحق عملك شخصيًا وبدقة تفاديًا للإخفاق، وقد تظهر تحديات من خلال دعوى قضائية نتيجة مخالفة القوانين.

عاطفيًا: استقرار في محيطك العاطفي، واذا ظهرت بعض المشاكل فسارع الى حلّها من دون التوقف عندها مطولًا، أما إذا تأزمت فاطلب مهلة وخذ المزيد من الوقت للتفكير.

صحيًا: أنت بحاجة إلى استرداد قواك وعزيمتك من جراء تعب الأيام الأخيرة، خذ إجازة ترتاح فيها وتجدد قواك.



-الدلو

مهنيًا: تعيش يومًا حافلًا بالتطوّرات والأحداث المثمرة، تناسبك الأجواء وتسهل عملك ووصولك إلى الأهداف المنشودة، وتحرّرك الظروف وتحمل إليك الفرح والطمأنينة.

عاطفيًا: جاهد لحماية استقرارك، فقد يكون لانفعالك الشديد أثر سلبي لدى الطرف الآخر، وبصراحة، أدعوك الى التغاضي عن السلبيات في شخصية حبيبك وتصرفات.

صحيًا: تحافظ على صحتك جيدًا، وعلى الرغم من عدم تحكمك في مشاعرك وانفعالاتك، إلا أنك تحاول دائمًا أن تأخذ وقتًا من الراحة والهدوء حتى تبتعد عن الضغوط والتوتر.



-الحوت

مهنيًا: تتمتع بانطلاقة قوية جدًا، وبثقة بالنفس وبمعنويات عالية، فأنت نشيط ومثابر وتساهم في إحلال جو مسالم ومعتدل ما يجعلك ركنًا أساسيًا في المؤسسة.

عاطفيًا: تشعر برغبة في الاجتماع بالشريك لتعيش وإياه صفاء الحياة الهادئة، ونسيان كل ما يعترضكما من مشاكل مهنية وغيرها.

صحيًا: إن القيام بأمر تحبه، مثل: السباحة، أو القراءة، أو أيّ هواية مفضّلة يبقيك في حالة صحية ملؤها النشاط والحيوية.