كورة جول مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر | كورة جول مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر kooora goal

يستضيف ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر مانشستر يونايتد نظيره ليفربول، يوم الأحد المقبل تحت قيادة الحكم مارتن اتكينسون ضمن مباريات الجولة التاسعه من الدوري الإنجليزي.





موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

يستضيف ملعب أولد ترافورد المباراة في تمام الخامسة ونصف بتوقيت مصر والسادسة ونصف بتوقيت السعودية والسابعه ونصف بتوقيت الإمارات والرابعه ونصف بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

يستضيف ملعب أولد ترافورد المباراة في تمام الخامسة ونصف بتوقيت مصر والسادسة ونصف بتوقيت السعودية والسابعه ونصف بتوقيت الإمارات والرابعه ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1.





وسيشهد المباراة عودة الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر للمشاركة مع الريدز بعد الإصابة التى عانى منها اللاعب خلال لقاء ليفربول وليستر سيتي ضمن مباريات الجولة الماضية والتى فاز بها ليفربول بهدفين لهدف.





ويتمني محمد صلاح في إحراز هدف في مرمي مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي بعدما فشل خلال الموسميين الماضيين مع ليفربول في هز شباك الشياطين.





ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزى برصيد 24 نقطة من الفوز خلال ال 8 كولات الماضية بينما يحل ثانياً مانشستر سيتي برصيد 16 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثانى عشر برصيد 9 نقاط.