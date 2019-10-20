الأحد 20 أكتوبر 2019 الموافق 21 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

مباريات

yalla شوت star مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر OstorHD كورة لايف رابط ماتش ليفربول جودة متعددة goal now أبو صلاح

yalla شوت star مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر OstorHD كورة لايف رابط ماتش ليفربول جودة متعددة goal now أبو صلاح

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:54 ص
جريدة الدستور
طباعة
رفض يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول، تحديد موقف محمد صلاح لاعب منتخب مصر من المشاركة أمام مانشستر يونايتد فى المباراة المرتقبة التى تجمعهما بعد غد الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج".
وأصيب محمد صلاح فى الكاحل بالدقائق الأخيرة من عمر مباراة ليفربول وليستر سيتى التى انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 2 – 1 فى الجولة الماضية، على أثر تدخل عنيف من البديل حمزة تشودري، لاعب ليستر سيتي، لم يستطع بعدها إكمال المباراة، ليشارك لالانا بدلاً منه.

وقال يورجن كلوب، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، "موقف محمد صلاح وأليسون وماتيب من المشاركة فى مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد؟، علينا أن ننتظر ونرى، مازال لدينا حصتان تدريبيتان ثم نقرر بعدها، لاشىء مؤكد بعد".

وأضاف مدرب ليفربول، "لا أعتقد أن هناك أندية كثيره تود اللعب معنا فى الوقت الحالي، ولكن يبدو أن مانشستر يونايتد يريدون ذلك، لذلك يجب أن نوضح لهم سوء الفهم الذى لديهم".

وتابع، "لا تهمنى الإصابات التى يعانى منها مانشستر يونايتد والتى أرى بعضها خادعة، منذ 4 أيام قالوا إن دى خيا وبوجبا لن يلعبا أمامنا واليوم يقولون ربما هناك فرصة لمشاركتهما، وغداً سيقولون إنهما سيشاركان، هذه الأمور لا تخدعني".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 12 فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 9 نقاط حصدها من 8 مباريات، فيما اكتفى بالحصول على 4 نقاط من أصل 6 فى دور المجموعات بمسابقة الدورى الأوروبى "اليوروباليج"، بينما يتصدر ليفربول جدول "البريميرليج" برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، متفوقاً بفارق 8 نقاط على مانشستر سيتى أقرب منافسيه، فيما حصد 3 نقاط فقط من أصل 6 فى دور المجموعات بمسابقة دورى ابطال اوروبا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

KORASTAR مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بتاريخ 16 ديسمبر 2018 ||يلا شوت - beIN Sports HD

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

مباراة ليفربول وبورنموث اليوم

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

توكل كرمان تعترف بالتورط فى جريمة اغتيال الرئيس اليمنى السابق

منذ حوالي 13 ساعة

"لعبة محامين".. مصادر: انسحاب دفاع محمد راجح "تمويه"

منذ يوم

تفاصيل انخفاض أسعار الدواجن فى الأسواق

منذ حوالي 7 ساعات

التفاصيل الكاملة لحبس طالب داخل مدرسة في الغربية

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدوري مؤقتا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

الأكثر قراءة

حريق بفندق سياحي في الغردقة

توكل كرمان تعترف بالتورط فى جريمة اغتيال الرئيس اليمنى السابق

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

فيديو.. محامى محمود البنا يكشف حقيقة تزوير شهادة ميلاد راجح

أيام زمان

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

تغير شكل الأصابع مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة

أدوية ارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر الانتحار

السهر المزمن من عوامل الإحساس بالحزن

السمنة تهدد صحتك بالربو القاتل

الرئيس نيوز

حريق بفندق سياحي بالغردقة.. ونقلت حالات اختناق للمستشفى

ننشر.. خريطة المراكز المعتمدة لتدريب العاملين بالدولة

رامي عياش يطالب ساويرس بحذف "نكتة" عن مظاهرات لبنان

مشاورات مكثفة بين "المالية" والجهات الحكومية لزيادة "حوافز الموظفين"

منوعات

أغنية لفنانة جزائرية تدخلها قائمة أفضل 100 امرأة مؤثرة بالعالم

5 طرق لزيادة هرمون السعادة

حفل موسيقي تضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي على المعبد اليهودي في هاله

السيارات تجمع معلومات الشخصية عن سائقها

كشكول

بالصور.. إغلاق ٤ مراكز دروس خصوصية في بولاق الدكرور

غدًا.. بدء المرحلة الثانية من تنسيق القبول بمدن جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بدعم ملك البحرين للعمل الخيري والإنساني

"الأزهر" تنعي طالبة لاقت حتفها في حادث سير خارج الجامعة

إسلام سياسي

مرصد الأزهر: الديانات حرمت الاعتداء والفساد فى الأرض وترويع الآمنين

أحمد عطا يكشف تفاصيل دعم الإخوان للعدوان التركي في سوريا

صحفي عراقي يكشف قصة تظاهرات العراق وتدخلات الإخوان وداعش.. "حوار"

أموال الإخوان الحرام.. "أمان" يتتبع مصادر جمعها وطرق إنفاقها- ملف


زيت وسكر

ننشر خريطة مراكز التدريب المعتمدة للعاملين بالدولة

تعرف على أشهر المواد المخدرة فى السوق المصرى

بشرى سارة بشأن زيادة حوافز الموظفين.. (مستند)

انفوجراف.. أسباب صداع الجانب الأيسر من الرأس

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
خلود اللحظات العابرة
ماجد حبته
وبعد أن تكلم نصرالله
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
المزيد

الثقافة

"شقيق الروح" صلاة جنائزية كتبت لإحياء ذكرى المنسيين

الليلة.. عرض "أنا حرة" ضمن برنامج سينما إحسان عبد القدوس

اليوم.. أولى فعاليات ورشة "منحة الخوارزمى للمبدعين"

افتتاح معرض "ملتقى البرلس" فى دورته السادسة بجاليرى آزاد

صفحتنا ع الفيس بوك