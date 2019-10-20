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يلا شووف Bein NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اونلاين KOOORA GOAL كول كورة رابط ماتش ليفربول sAlAH

يلا شووف Bein NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اونلاين KOOORA GOAL كول كورة رابط ماتش ليفربول sAlAH

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:46 ص
جريدة الدستور
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تقام مباراة  ليفربول ومانشستر يونايتد قمة الجولة التاسعة فى الدورى الإنجليزى يوم الأحد 20/10/2019، ويستضيف فريق مانشستر يونايتد منافسه ليفربول على ملعب أولد ترافورد، ويأمل مانشستر فى تحقيق الفوز وتحسين نتائجه المخيبة، فيما يطمح ليفربول للمزيد من الانتصارات والتواجد فى القمة منفردا.

ليفربول ومانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد يسعى لتصحيح الأخطاء ومحو السلبيات يخوض فريق مانشستر يونايتد مباراة الأسبوع التاسع فى البريمير ليج، ويأمل فريق الشياطين الحمر فى تحقيق الفوز المعنوى فى اللقاء وتحقيق المطلوب، كما يسعى الأحمر فى الفوز باللقاء وحصد الثلاث نقاط الهامة والتقدم في الترتيب، ويطمح المان فى تقديم مستوى مميز واسترجاع كامل قواه الفنية والبدنية من أجل امتاع الجماهير المحبة للفريق بالأداء الجيد.


مباراة مانشستر يونايتد اليوم
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، حيث فازل فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر فى 3 مواجهات، وكان الفريق قد خسر مواجهة الجولة الماضية أمام نيو كاسل بنتيجة 1-0 قبل فترة التوقف الدولى، كما يستعد المان يونايتد لخوض لقاء الجولة الثالثة فى الدورى الأوروبى نهاية الأسبوع الحالى حيث سيحل ضيفا على فريق بارتيزان.

مبارة ليفربول اليوم
ليفربول يطمح فى مواصلة الهيمنة وفرض السيطرة يلعب فريق ليفربول فى لقاء الجولة التاسعة من البريمير ليج، ويأمل الريدز فى تحقيق الفوز باللقاء المرتقب، كما يسعى الفريق فى مواصلة تحقيق الانتصارات وفرض السيطرة وإحكام قبضته على قمة الترتيب والتربع على عرش الصدارة، ويطمح الليفر فى لاعبيه محمد صلاح وماني وفيرمينو وفانديك وأوريجى والمزيد من كبار اللاعبين فى تقديم أفضل مستوى فنى وبدنى فى المباراة.

ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد فى الدورى الانجليزى قبل اللقاء المرتقب
ويتصدر ليفربول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 24 نقطة،حيث حقق العلامة الكاملة فى الفوز بأول 8 مباريات حتى الأن، وفاز الليفر فى الجولة الماضية على فريق ليستر سيتي بنتيجة 2-1 قبل فترة التوقف الدول، ويستعد الفريق للخروج ومواجهة فريق جينيك فى الجولة الثالثة من دورى أبطال أوروبا بعد أيام قليلة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة
تقام مباراة مانشستر يونايتد وليفربول فى الأسبوع التاسع من الدورى الإنجليزى يوم الأحد 20/10/2019، وتنطلق صافرة اللقاء فى تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة والنصف بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت الدولي غرينتش.
كما يذكر أنه سيتم إذاعة اللقاء على شاشة قناة bein sport hd2، كما يذاع استويد تحليل كبير خاص باللقاء للتعليق على أهم أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.

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