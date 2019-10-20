NOW شوت PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول 7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

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موعد المباراة :

في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت مصر .