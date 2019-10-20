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مصر

كل ما تريد معرفته عن نظام تقييم أداء موظفى الدولة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:27 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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يعد تقويم أداء العاملين بالدولة، أحد أهم أدوات الثواب والعقاب داخل الجهاز الإداري للدولة، بعد أن بات معيارًا لاستمراره في العمل والترقي لدرجات وظيفية أعلى، أو إنهاء خدمته تمامًا، ويجري تقويم الأداء بشكل دوري مرتين سنويًا، ويؤخذ متوسط التقيمين لاحتساب النتيجة النهائية عن كل عام.

وتستعرض المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عدد من آثار ونتائج تقويم الأداء الوظيفي، وفقًا لانفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفيما يلي أبرزها:

- إذا حصل الموظف على تقدير غير مرضي، يوجه له التنبيه من المختص باعتماد التقدير، وفي حالة حصوله على التقدير ذاته في السنة التالية ينقل إلى وظيفة أخرى تتلائم مع قدراته في نفس الجهة، وإذا حصل بعد النقل على نفس التقدير تنهي خدمته.

- الموظف الحاصل على تقدير غير مرضي لا يسمح له بالدخول في المسابقات الوظيفية، والتقدم للترقية بالمفاضلة.

- النقل من المؤسسات العامة: لا يمكن النقل إلى وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية إذا كان تقدير الأداء غير مرضي.

- الإيفاد للدراسة بالدخل: من الشروط لذلك أن يكون المرشح حاصل على تقدير لا يقل عن جيد جدًا في تقويم الأداء.

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