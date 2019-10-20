نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية بمدينة بدر (صور)

أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب وزير الإسكان لقطاع التنمية وتطوير المدن الجديدة، جولة ميدانية لمتابعة سير كافة المشاريع التي تقام بمدينه بدر، وذلك برفقه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب وزير الاسكان، والمهندس عمار مندور، رئيس الجهاز، ونواب ومعاوني رئيس الجهاز.



وتفقد وفد المجتمعات العمرانية الجديدة، الحي السابع بالكامل، وسكن مصر، وسكن العاملين بالعاصمة الإدارية، كما تفقد مراحل تنفيذ مشروع القطار الكهربائي "مونوريل".



وخلال الجولة، ناقش "عمارة" نسبة انجاز مشروعات التنموية بالمدينة، بالإضافة إلى تنفيذ المسطحات الخضراء بالمشروعات السكنية بالمدينة.