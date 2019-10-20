الإحصاء: المصريون استوردوا "تبغ" بـ228.2 مليون دولار فى 2019

بين مليارات الدولارات التي ينفقها المصريون على استيراد مئات السلع الأساسية وغير الأساسية، وجدت بعض السلع ذات الطابع الكمالي رواجًا ملحوظًا بعد أن تخطت تكلفة استيرادها المليار دولار خلال عام 2019، ومن بينها لعب الأطفال، والتبغ بأنواعه، والهواتف المحمولة.



ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن واردات المصريين من التبغ ارتفعت لـ 228.2 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 مقابل 130.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018، بزيادة قدرها 97.8 مليون دولار خلال عام.



كما ارتفعت واردات لعب أطفال لـ 56.8 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ويوليو 2019 مقابل 54.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 2.7 مليون دولار خلال عام.



وسجلت واردات هواتف للأفراد ارتفاعًا لـ 892.3 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 مقابل 732.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 160 مليون دولار خلال عام.