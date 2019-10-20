التعليم تناشد مدراء المدارس بالتأكد من خلو المدرسة من الطلاب نهاية اليوم

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات على جميع المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية، وتم تعميمها على المدارس لتفعيل المشرفين فى المدارس خاصة فى الحصة الأخيرة.



وشددت وزارة التربية والتعليم على المدارس بأنه يتم التأكد من أن المدرسة خالية من الطلاب تمامًا فى نهاية اليوم الدراسي قبل إغلاق أبوابها.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال المنشور الذي تم تعميمه على عدم دخول السيارات للمدرسة أو دخول أولياء الأمور إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.



وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أولياء الأمور أن من يوجد لديه مشكلة عليه التوجه لخدمة المواطنين فى المديرية أو الوزارة لتقديم شكواه والتحقيق فيها.



جاء ذلك على خلفية نسيان أكثر من طالب خلال الفترة الماضية داخل الفصل من بينهم طالبة فى كفر الشيخ وطالب فى طنطا.