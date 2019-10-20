حادث مرورى يسفر عن إصابة شابين فى البدرشين

شهد طريق البدرشين الجيزة منذ قليل حادث مروري.



وقد أصيب شخصان في الحادث على طريق الطرفاية بدائرة قسم شرطة البدرشين محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وكان الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بانقلاب دراجة نارية ووجود مصابين على طريق الطرفاية بدائرة القسم.



وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء استقلال شابين دراجة نارية اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انقلابها ونتج عن الحادث إصابة الشابين، ونقلهما إلى مستشفى البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.



وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.