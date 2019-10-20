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فن

كريم العمرى: مشاركتى فى الممر الأقرب لقلبى.. وخدمتي فى الجيش ساعدتنى جدًا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:17 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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قال الفنان كريم العمري، إن مشاركته في فيلم الممر هي الأقرب إلى قلبه في مسيرته الفنية، مؤكدًا أن الفيلم أحدث حالة مبهرة وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير لم يحدث مع غيره من الأعمال منذ سنوات كثيرة.

وأضاف «العمري» في تصريحات صحفية، أن دوره في الفيلم كان ضابط الاتصال بين القيادة العامة والمجموعة التي تنفذ العملية بقيادة الضابط «نور» فكان هو بمثابة «حلقة الوصل» بين الطرفين، مشيرًا إلى أنه قام بتصوير عدد كبير من المشاهد الأخرى لكن تم حذفها لطول مدة الفيلم.

وأوضح أنه لم يحتاج لأي تدريبات عسكرية أو معايشة خلال مشاركته في العمل استعدادًا لتجسيد دوره خاصة وإنه قبل التحاقه بالتمثيل تشرف بكونه ضابط سابق بالقوات الجوية المصرية لمدة تزيد عن عشرون عامًا، متابعًا: «بكيت في مشهد الانسحاب والجمهور اتأثر جدًا بيه وتعايش معانا لحظة بلحظة».

وتابع: «بحلم أني أقف قدام الزعيم عادل إمام، أنا بمارس مهنة التمثيل حبًا في المهنة ومش بسعى لأي ماديات».

وطالب كريم العمري، بضرورة تقديم عدد كبير من الأعمال الفنية القيمة التي تترك بصمة وأثرًا في قلوب الجماهير.

شارك «العمري» في عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية بأدوار مختلفة منها مسلسلات «الزوجة 18» و«نصيبي وقسمتك 2، 3» و«لدينا أقوال أخرى».

ومن المنتظر أن يشارك في عمل درامي ضخم يتناول حياة أحد أبطال القوات المسلحة المصرية.

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