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محافظات

ندوة "حروب الجيل الرابع.. معركة السيطرة على العقول" اليوم بالمحلة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:47 ص
جريدة الدستور
الغربية - حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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ينظم مركز إعلام المحلة الكبرى، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع إدارة شرق المحلة التعليمية، اليوم الأحد، ندوة توعوية وتثقيفية، بعنوان "حروب الجيل الرابع.. معركة السيطرة على العقول والخداع النفسي"، وذلك بمقر مدرسة الشهيد مالك مهران الثانوية بنين بالمحلة.

يحاضر بالندوة الدكتور أحمد الشناوى أستاذ النظم السياسية بكلية الحقوق جامعة طنطا، ويديرها جلال أبوالنصر من مركز إعلام المحلة، وذلك بإشراف مصطفى حسين يوسف مدير المركز، وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا.

وفى سياق متصل أقامت المراكز الثقافية بمحافظة الغربية، مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية، والذي وافق يوم 15 أكتوبر من كل عام، وذلك لتأكيد أن المرأة الريفية من أحد أهم عوامل التنمية في مصر، وذلك من خلال مشاركاتها في إقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشهدت مكتبة كفر حجازي الثقافية محاضرة بعنوان "المرأة الريفية والمساهمة في عجلة التنمية"، تناولت ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات من أجل دمج المرأة الريفية والعمل على صقل مهاراتها وتنمية قدراتها.

واستعرضت مكتبة الطفل والشباب بشرشابة مجهودات الدولة في دعم المشروعات النسائية للمرأة الريفية من خلال تقديم التسهيلات المالية لإقامة المشروعات وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية التي أولت اهتمامًا كبيرًا بقضايا المرأة، والتي من ضمنها التأكيد على عدم المساس بحقوقها في التعليم والعمل، وحقها في المشاركة بصوتها من خلال العمليات الانتخابية والترشح للمجالس النيابية والمناصب العليا.

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