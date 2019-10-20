افتتاح معرض "ملتقى البرلس" فى دورته السادسة بجاليرى آزاد

يحتضن جاليري آزاد بالزمالك٬ في السابعة مساء اليوم الأحد٬ افتتاح معرض "ملتقى البرلس" في دورته السادسة برعاية مؤسسة الفنان عبدالوهاب عبدالمحسن للفنون. يضم المعرض نتاج ورشة عمل استمرت أسبوعين مملوئين بالفن والإبداع على ضفاف بحيرة البرلس الساحرة.



وكانت مؤسسة عبد الوهاب عبد المحسن للفنون والثقافة والتنمية٬ قد نظمت الملتقى السادس للرسم على الجدران والقوارب في كفر الشيخ، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.



يهدف ملتقى هذا العام إلى زيادة الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال الجداريات والرسومات على القوارب.



العائدات من القطع الفنية المتاحة في المعرض ستذهب لدعم مشروع الفن من أجل التنمية الذي ينفذه مؤسسة الدكتور عبد الوهاب. وسيقوم المشروع بتدريب الفنانين المصريين حول قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والقضايا السكانية في مصر ويوفر الفرص لهم لرفع الوعي حول هذه القضايا من خلال فنهم.