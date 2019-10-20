عرض فيلم "Memories of Murder" بجمعية نقاد السينما

تستقبل جمعية نقاد السينما المصريين٬ في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ ثاني عروض برنامج "نظرة على السينما الكورية الجديدة" مع فيلم Memories of Murder للمخرج Bong Joon Ho إنتاج عام 2003. وذلك بمقر الجمعية بمركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف بوسط البلد، ويعقُب عرض الفيلم مناقشة يُديرها الناقد محمد طارق، وتبلغ مدة عرض الفيلم 131 دقيقة.



عُرض الفيلم في العديد من المهرجانات السينمائية منها مهرجان سان سبستيان، حيث فاز مخرج الفيلم بجائزة أفضل مخرج صاعد، بالإضافة إلى فوز الفيلم بجائزة لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما FIPRESCI، كما فاز الفيلم بجائزة الفيلم الأسيوي بمهرجان طوكيو السينمائي الدولي.



تأثرت صناعة السينما في كوريا منذ بداياتها في مطلع عشرينات القرن الماضي بالأحداث التاريخية والسياسية التي مرت بها منذ الاحتلال الياباني والحرب العالمية الثانية وحتى انقسامها إلى شمال وجنوب.