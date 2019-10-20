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الثقافة

اليوم.. حفل تأبين الشاعر "محمد كشيك" بمنتدى الشعر المصرى

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:38 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يعقد بمنتدى الشعر المصري٬ في السابعة مساء اليوم الأحد٬ حفل تأبين الشاعر محمد كشيك٬ الذي رحل عن عالمنا في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي. وذلك بمقر حزب التجمع الوطني شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب وسط البلد.

يشارك في الندوة كل من النقاد والشعراء: الدكتور شاكر عبد الحميد، الشاعر بهاء جاهين٬ الشاعر مسعود شومان٬ الشاعر أمين حداد، الشاعر رجب الصاوي٬ الكاتب أشرف عامر٬ ويدير الندوة الشاعر محمود قرني.

ويعتبر "محمد كشيك" واسطة العقد في الشعرية المصرية حيث ينتمي لجيل السبعينيات، صدر له عددا من الدواوين الشعرية والكتب النقدية منها: أغنية لمصر٬ العشش القديمة٬ تقاسيم٬ نوارج البحر٬ قمر الحوارى٬ باقيد شموع ليكى ياطاهرة٬ وكأنى كنت من البشر.

أما فى مجال الكتابة للأطفال فأصدر عدة دواوين شعرية منها: زقزقات٬ حادى بادى٬ توت ـ توت٬ أنا طاير بالجناحات٬ قطر العصافير٬. طايرين طايرين.

وفى مجال الكتابة النقدية أصدر: علامات التحديث فى القصة المصرية القصيرة٬ الموسوعة الصغيرة٬ جماليات النص الخـفى٬ قراءة فى أعمال بيرم التونسى – فؤاد حداد – صلاح جاهين.

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