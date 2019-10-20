نجاح أول عملية جراحة عظام لطفل بمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد

أعلنت مستشفى النصر التخصصى بمحافظة بورسعيد عن نجاحها فى إجراء عملية جراحة عظام لطفل يبلغ من العمر ٣ أعوام، وتمت إحالته من مركز الجوهرة، وذلك لأول مرة بمحافظة بورسعيد وإقليم القناة، ومن خلال منظومة التأمين الصحي الشامل.



وأوضحت المستشفى أن المريض كان يعاني من اعوجاج في الساقين اليمنى واليسرى وقد تم تجهيزه جيدًا من آشعات وتم عمل x_ray فوُجد bowing of both lower limbs and deformity due to rickets، وعليه تم التخطيط لإجراء جراحة له planning for operation for oesteitis.



وأشارت إلى أنه تم عرضه على طبيب الأطفال متخصص وتجهيز غرفة العمليات بكل مستلزمات الجراحة وتم توفير جهاز C-arm والذي يستخدم في استعدال العظام بعد كسرها في الوضع المناسب وتثبيت ال k.wire وقد تم إجراء الجراحة المكونة من ٤ عمليات وتشمل؛ Corrective Oesteitis Bilateral استعدال العظام، Fibular Oesteitis شق عظمي لعظمة الشظية، Fixation Oesteitis تثبيت الكسر بأسلاك معدنية، Cast above knee عمل جبس فوق الركبة اليمنى واليسرى.



وأوضحت أنه تم إجراء جراحة تجميلية للجرح بدون فك غرز، كما أن التداخلات الجراحية تمت بنجاح باهر مع الفريق الطبي المتميز لجراحة العظام بمستشفى النصر التخصصي والمكوّن من الدكتور خالد صبري استشاري جراحة العظام وعميد كلية الطب جامعة بورسعيد، محمود عبدالعاطي أخصائي جراحة العظام، أيمن عبدالرحمن التوني استشاري التخدير، بالتعاون مع فريق ماهر على أعلى مستوى لتمريض عمليات مستشفى النصر التخصصي.