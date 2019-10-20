الأحد 20 أكتوبر 2019 الموافق 21 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

مصر

نجاح أول عملية جراحة عظام لطفل بمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:36 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى
طباعة
أعلنت مستشفى النصر التخصصى بمحافظة بورسعيد عن نجاحها فى إجراء عملية جراحة عظام لطفل يبلغ من العمر ٣ أعوام، وتمت إحالته من مركز الجوهرة، وذلك لأول مرة بمحافظة بورسعيد وإقليم القناة، ومن خلال منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت المستشفى أن المريض كان يعاني من اعوجاج في الساقين اليمنى واليسرى وقد تم تجهيزه جيدًا من آشعات وتم عمل x_ray فوُجد bowing of both lower limbs and deformity due to rickets، وعليه تم التخطيط لإجراء جراحة له planning for operation for oesteitis.

وأشارت إلى أنه تم عرضه على طبيب الأطفال متخصص وتجهيز غرفة العمليات بكل مستلزمات الجراحة وتم توفير جهاز C-arm والذي يستخدم في استعدال العظام بعد كسرها في الوضع المناسب وتثبيت ال k.wire وقد تم إجراء الجراحة المكونة من ٤ عمليات وتشمل؛ Corrective Oesteitis Bilateral استعدال العظام، Fibular Oesteitis شق عظمي لعظمة الشظية، Fixation Oesteitis تثبيت الكسر بأسلاك معدنية، Cast above knee عمل جبس فوق الركبة اليمنى واليسرى.

وأوضحت أنه تم إجراء جراحة تجميلية للجرح بدون فك غرز، كما أن التداخلات الجراحية تمت بنجاح باهر مع الفريق الطبي المتميز لجراحة العظام بمستشفى النصر التخصصي والمكوّن من الدكتور خالد صبري استشاري جراحة العظام وعميد كلية الطب جامعة بورسعيد، محمود عبدالعاطي أخصائي جراحة العظام، أيمن عبدالرحمن التوني استشاري التخدير، بالتعاون مع فريق ماهر على أعلى مستوى لتمريض عمليات مستشفى النصر التخصصي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

مقبرة المشجعين.. كاتب أمريكى يحذر من وفاة الجمهور فى "مونديال قطر"

منذ حوالي 7 ساعات

50 عاماً على «الدستورية».. أهانها «الإخوان» وكرّمها السيسي

منذ يوم

تفاصيل انخفاض أسعار الدواجن فى الأسواق

منذ حوالي 12 ساعة

أكبر سفينة حاويات فى العالم تعبر قناة السويس

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدوري مؤقتا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

الأكثر قراءة

حريق بفندق سياحي في الغردقة

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

توكل كرمان تعترف بالتورط فى جريمة اغتيال الرئيس اليمنى السابق

فيديو.. محامى محمود البنا يكشف حقيقة تزوير شهادة ميلاد راجح

أيام زمان

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

تغير شكل الأصابع مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة

أدوية ارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر الانتحار

السهر المزمن من عوامل الإحساس بالحزن

السمنة تهدد صحتك بالربو القاتل

الرئيس نيوز

حريق بفندق سياحي بالغردقة.. ونقلت حالات اختناق للمستشفى

ننشر.. خريطة المراكز المعتمدة لتدريب العاملين بالدولة

رامي عياش يطالب ساويرس بحذف "نكتة" عن مظاهرات لبنان

مشاورات مكثفة بين "المالية" والجهات الحكومية لزيادة "حوافز الموظفين"

منوعات

أغنية لفنانة جزائرية تدخلها قائمة أفضل 100 امرأة مؤثرة بالعالم

5 طرق لزيادة هرمون السعادة

حفل موسيقي تضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي على المعبد اليهودي في هاله

السيارات تجمع معلومات الشخصية عن سائقها

كشكول

بالصور.. إغلاق ٤ مراكز دروس خصوصية في بولاق الدكرور

غدًا.. بدء المرحلة الثانية من تنسيق القبول بمدن جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بدعم ملك البحرين للعمل الخيري والإنساني

"الأزهر" تنعي طالبة لاقت حتفها في حادث سير خارج الجامعة

إسلام سياسي

مرصد الأزهر: الديانات حرمت الاعتداء والفساد فى الأرض وترويع الآمنين

أحمد عطا يكشف تفاصيل دعم الإخوان للعدوان التركي في سوريا

صحفي عراقي يكشف قصة تظاهرات العراق وتدخلات الإخوان وداعش.. "حوار"

أموال الإخوان الحرام.. "أمان" يتتبع مصادر جمعها وطرق إنفاقها- ملف


زيت وسكر

ننشر خريطة مراكز التدريب المعتمدة للعاملين بالدولة

تعرف على أشهر المواد المخدرة فى السوق المصرى

بشرى سارة بشأن زيادة حوافز الموظفين.. (مستند)

انفوجراف.. أسباب صداع الجانب الأيسر من الرأس

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
خلود اللحظات العابرة
ماجد حبته
وبعد أن تكلم نصرالله
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
المزيد

الثقافة

"شقيق الروح" صلاة جنائزية كتبت لإحياء ذكرى المنسيين

الليلة.. عرض "أنا حرة" ضمن برنامج سينما إحسان عبد القدوس

اليوم.. أولى فعاليات ورشة "منحة الخوارزمى للمبدعين"

افتتاح معرض "ملتقى البرلس" فى دورته السادسة بجاليرى آزاد

صفحتنا ع الفيس بوك