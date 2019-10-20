"الحلم الإفريقى" تُكرم العالم فاروق الباز بعد إطلاق اسمه على كويكب

كرمت مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، العالم المصري بوكالة ناسا الدكتور فاروق الباز، وذلك بعد إطلاق اسمه على كويكب من قبل وكالة ناسا للفضاء، بحضور عدد من السفراء الأفارقة ورجال الأعمال والمستثمرين.



وأكد الدكتور فاروق الباز العالم المصري بوكالة ناس للفضاء، أن التعليم المصري كان ممتازا على مستوى التعليم الأجنبي في أي دولة بالعالم، مؤكدا أنه والعلماء المصريين أحمد زويل ومجدي يعقوب وغيرهم تعلموا في مدارس حكومية.



وشدد "الباز" خلال تكريمه من مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، على أن التعليم في مصر حاليا غير مجدي الآن وغير السابق، مؤكدا أنه عندما تخرجت من جامعة عين شمس وسافر إلى أمريكا كان ما تعلمه أكثر بكثير من أي طالب أجنبي.



وشدد على أن التعليم هو أساس العمل والتنمية والاستثمار في مصر والدول الإفريقية، موضحا ضرورة الاهتمام بهذا الملف خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن الخطوات الأولى لدعم الدول الإفريقية لابد أن تبدأ من مصر، موضحا أننا كلنا لنا نفس المصالح والمستقبل.



ويحضر حفل التكريم أكثر من 10 سفراء للدول الإفريقية في مصر وحضور كبير من نقابة العلميين أحد المشاركين في التكريم، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بالاستثمار في إفريقيا.



وأكد سالي عاطف رئيس مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، أن تكريم الدكتور فاروق الباز هو أقل ما يمكن تقديمه في ظل إنجازاته العلمية في مجال الفضاء، مشددا على أن المؤسسة تعمل على دعم ملفات التعليم والتكنولوجيا والاستثمار في القارة السمراء، لما لها من أهمية في دعم مسيرة التنمية والاستثمار، موضحة أن الدكتور فاروق الباز سيطرح رؤيته حول هذه الملفات وكيفية مواجهة أزماتها.