اليوم.. احتفالية "عروسة من سينا" بقبة الغورى

بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد٬ يُقيم مركز إبداع قبة الغورى بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة مساء اليوم الأحد٬ احتفالية شعرية غنائية تحت عنوان "عروسة من سينا"، يقدم خلالها الشاعر الكبير محمد بهجت عدد من القصائد التى تناولت نصر أكتوبر لكبار الشعراء.



كما يتضمن برنامج الحفل مشاركة مجموعة من الأصوات الذهبية بفواصل غنائية وطنية منها: "بسم الله الله أكبر٬ دولا مين ودولا مين٬ أحلف بسماها٬ أم البطل٬ رايحيين فى إيدنا سلاح٬ ياحببتى يا مصر٬ يا أغلى أسم فى الوجود٬ حلوة بلادى السمرة٬ قوم يا مصرى٬ عظيمة يا مصر٬ خلي السلاح صاحي٬ مدد مدد شدى حيلك يا بلد٬ الغنوة العريشية٬ عاش اللي قال"٬ الحفل بقيادة المايسترو الدكتور مدحت عبدالسميع.



يذكر أن نصر أكتوبر علامة مضيئة في سجل الانتصارات المصرية، وعنوانا للتضامن العربي، حيث توحدت الأمة العربية على نحو غير مسبوق وتجسد ذلك في المشاركات العربية الرمزية في صفوف المقاتلين على الجبهتين المصرية والسورية واستخدام سلاح النفط، إلى جانب تفاعل الشعوب العربية معنويًا وماديًا مع حملات دعم المجهود الحربي وتزامن ذلك كله مع وحدة الموقف العربى فى ساحات النضال السياسى والدبلوماسى.