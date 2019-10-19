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رياضة

نابولي يعود للانتصارات بالفوز على فيرونا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:58 م
جريدة الدستور
وكالات
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سجل أركاديوش ميليك هدفين ليساعد نابولي على العودة لطريق الانتصارات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالفوز 2-صفر على إيلاس فيرونا اليوم.
ولم يهز المهاجم البولندي الشباك هذا الموسم قبل مباراة السبت، لكنه سجل هدفا في كل شوط لينهي صيامه عن التهديف.
وتراجع مستوى نابولي قبل فترة التوقف الدولي وتعادل مرتين بدون أهداف مع تورينو في الدوري ومع جنك في دوري أبطال أوروبا.
لكن انتصارا مريحا باستاد سان باولو ساعد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي على تقليص الفارق مع أتلانتا صاحب المركز الثالث إلى نقطة واحدة بعد تعادل الأخير مع لاتسيو.
ويحتل نابولي المركز الرابع برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف أتلانتا بينما يتقدم بأربع نقاط على روما صاحب المركز الخامس الذي يواجه سامبدوريا غدا الأحد.
وفي وقت سابق اليوم السبت، انتفض لاتسيو بصورة مذهلة ليتعادل 3-3 بملعبه مع أتلانتا بعد تأخره بثلاثة أهداف بنهاية الشوط الأول عقب ثنائية من لويس موريل وهدف من أليخاندرو جوميز.
لكن ثاني ركلة جزاء ناجحة من تشيرو إيموبيلي في المباراة عادلت النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن سجل خواكين كوريا أيضا لأصحاب الأرض.

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