تفاصيل نتائج الملتقى الدولى للقوارب الشراعية بنادى اليخت

اختتمت اليوم سباقات بطولة الملتقى الدولي للقوارب الشراعية بنادى اليخت المصرى، برئاسة اللواء بحرى إبراهيم خليل، والذي نظم خلال الفترة من 15 إلى 20 أكتوبر الجارى، برعاية ودعم الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء برئاسة المهندس عمرو أبو السعود، وأيضا بدعم من القوات البحرية المصرية والأكاديمية العربية.



شهدت البطولة منافسة قوية من المشاركين من سبع دول "الهند – كازخستان – اليونان – إنجلترا – فرنسا – المغرب ومصر" في قوارب من طرازات اوبتمست وليزر ريديال وليزر استاندرد، تم خلالها إجراء عدد 12 سباقا لكل طراز على مدار 5 أيام، ليحتسب إجمالى النتائج لكل لاعب ويحدد ترتيبه فى البطولة.



وحصل على المركز الأول في طراز قوارب ليزر استاندرد، اللاعب اليونانى انتويس بوجيوزس، المركز الثانى اللاعب الفرنسى كريم سوفيان، والمركز الثالث اللاعب المصرى أدهم فهمى من نادى اليخت.



وجاءت نتائج طراز قوارب ليزر ريديال: حصدت مصر الثلاث مراكز الأولى، الأول كان من نصيب اللاعب محمود الطنبولى، ثم اللاعبة الاولمبية خلود منسى فى المركز الثانى، واللاعب عمر وائل فى المركز الثالث.



أما نتائج طراز قوارب اوبتمست، حصلت عليه مصر فى المراكز الثلاث الأولى، وهم من أبناء نادى اليخت.. الأول اللاعبة شهد الشريف، الثانى اللاعبة جانا شعلان والثالث اللاعبة رانيا عمران.