هل تسقط حكومة الحريري بعد استقالة 4 وزراء؟

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اليوم، استقالة وزرائه الأربعة من حكومة سعد الحريري وذلك تضامنا مع تظاهرات اللبنانيين، واعتراضا على أداء الحكومة.



ووزراء القوات اللبنانية في حكومة الحريري هم نائب رئيس الحكومة، غسان حاصباني، ووزير العمل، كميل بو سليمان، ووزير الشؤون الاجتماعية، ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، مي شدياق.



ويتخوف اللبنانيون من إقدام الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط على الاستقالة حيث أيد التظاهرات ودعا حكومة الحريري إلى الاستقالة، بسبب خروج التظاهرات ضد حكومته منذ الخميس الماضي وما زالت مستمرة في التصاعد رغم وعود الحريري وحلفائه في الحكومة.



ويساهم الحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة بوزيرين هما أكرم شهيب وزير التربية ووائل أبو فاعور وزير صناعة، وفي حالة استقالتهما قد تسقط حكومة الحريري المكونة من 30 حقيبة وزارية.



ورغم ذلك حذر الأمين العام لحزب الله حزب الله أي حزب من الاستقالة لأنه سيضر الأمور أكثر، ويحظى حزب الله بتمثيل في الحكومة ووزرائه هم جميل جبق وزير الصحة، ومحمد فنيش وزير الشباب والرياضة ومحمود قماطي وزير دولة لشؤون مجلس النواب.



فيما تمسك الحريري زعيم "تيار المستقبل" ببقائه في الحكومة وخرج في خطاب أكد عن عقد إصلاحات خلال ثلاثة أيام بالتعاون مع القوى السياسية وفي حال فشلت المباحثات قد يقدم الحريري على الاستقالة سعد الحريري، بجانب 5 وزراء من تياره في الحكومة وهم وزير الإعلام ووزير دولة لشؤون المعلوماتية ووزيرة دولة لشؤون المرأة والشباب ووزير الاتصالات ووزيرة الداخلية.



ويقترب موقف حركة "أمل" بزعامة نبيه بري رئيس البرلمان من موقف حزب الله وموقف "التيار الوطني الحر" فهم أكثر المستفيدين من الوضع السياسي الحالي.



وتشارك حركة أمل بثلاثة وزراء في الحكومة هي وزير المالية ووزير الزراعة ووزير الثقافة، فيما يشارك التيار الوطني الحر بالنصيب الأكبر من الحكومة بـ10 وزراء أهمها الخارجية والدفاع والطاقة والسياحة والاقتصاد.



بينما يحظى "اللقاء التشاوري" بمنصب وزير دولة للشؤون الخارجية فقط، ومثله "تيار المردة" الذي يمثله وزير النقل والاشغال العامة.



وفي حال استقالة وزراء آخرين إلى جانب "القوات اللبنانية" وفشل الحريري في التوصل لخطة غدا مع باقي الأحزاب قد تسقط الحكومة مع تصويت البرلمان عليها.