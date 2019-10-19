السجن المشدد 5 سنوات للمتهمين باختطاف طفل فى الوراق

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بالحكم على متهمين بمحاولة اختطاف طفل، بالسجن المشدد 5 سنوات فى القضية رقم ٧٧٣٠ بالوارق.



وصدر القرار برئاسة المستشار طلبة حسين، وعضوية المستشارين، هشام الشريف، ومصطفى فوزى.



كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين، "جميل. ف"، ٣١سنة، و"كمال. م"، هارب، تهمة الشروع فى خطف طفل لابتزاز أسرته وذلك عن طريق التحايل والإكراه، عقب خروجه من المدرسة وتواجده فى الطريق العام قابله المتهم الأول متحايلا عليه بأن أحد أقربائه متواجد داخل الدراجة النارية "توك توك" وكان المتهم الثانى يقف على مقربة منهما، فلما دخل الطفل إلى "التوك توك" لم يجد أحد فحاول الهرب لكن المتهمين تكالبوا عليه لإدخاله فاستغاث بالمارة حتى تمكن الأهالي من الإمساك بالمتهم الأول واستطاع المتهم الثانى الهروب.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم الوراق بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بإلقاء القبض على متهم حاول اختطاف طفل، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة.