نجاح أول عملية جراحة لعظام الأطفال بالتأمين الشامل فى بورسعيد

شهدت مستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، نجاح أول عملية جراحة لعظام الأطفال بالمحافظة وإقليم القناة، ضمن المنظومة الصحية الجديدة.



وقال الدكتور قطب السيد، مدير عام المستشفى، إن مركز طبي الجوهرة أحال طفل يبلغ من العمر 3 سنوات إلى المستشفى، وتبين أنه يعاني من إعوجاج في الساقين اليمنى واليسرى، فتم تجهيزه جيدًا وعمل الإشعات اللازمة، وعمل عرض تخدير له وعرضه على طبيب الأطفال وتجهيز غرفة العمليات بكل مستلزمات الجراحة، فضلًا عن توفير جهاز C-arm الذي يستخدم في استعدال العظام بعد كسرها في الوضع المناسب، وتم إجراء الجراحة المكونة من عدة عمليات وهي: "استعمال العظام، وشق عظمي لعظمة الشظية، وتثبيت الكسر بأسلاك معدنية، وعمل جبس فوق الركبة اليمنى، وأخيرًا عمل جراحة تجميلية للجرح بدون فك غرز".



وأكد مدير المستشفى على أن التداخلات الجراحية تمت بنجاح باهر مع الفريق الطبي المتميز لجراحة العظام بمستشفى النصر التخصصي والمكون من:" الدكتور خالد صبري، استشاري جراحة العظام وعميد كلية الطب جامعة بورسعيد، والدكتور محمود عبدالعاطي، أخصائي جراحة العظام، والدكتور أيمن عبدالرحمن التوني، استشاري التخدير، بالتعاون مع فريق ماهر على أعلى مستوى من تمريض عمليات المستشفى".