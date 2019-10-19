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اقتصاد

صندوق النقد الدولي يشيد باستثمارات ألمانيا في المناخ

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:50 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
وكالات
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أشادت رئيسة صندوق النقد الدولي الجديدة كريستالينا جيورجيفا اليوم بألمانيا بسبب استثماراتها
المتميزة في حماية المناخ.
وقالت جيورجيفا اليوم بمناسبة اختتام مؤتمر الخريف الذي نظمه كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن إن جمهورية ألمانيا الاتحادية لديها مساحة مناورة مالية لتعزيز الاقتصاد العالمي بقوة في مجال الاستثمارات الحكومية.
وأضافت جورجيفا أنه فوق ذلك فاوضت ألمانيا منذ فترة وقررت حزمة شاملة للمناخ تقف على قدمين، وتدرس أقصى ما يمكن عمله منها.
وطالب البيان النهائي للمؤتمر بتزويد لجنة توجيه الصندوق بممثلين من أهم الدول الأعضاء نظرا لضرورة الاستفادة بصورة أكبر من الدول الأقوى اقتصاديا لتعويض ضعف النمو في الاقتصاد العالمي.
كان الصندوق طالب ألمانيا بصورة غير مباشرة في بداية المؤتمر بالاستفادة أكثر من انخفاض سعر الفائدة لصالح الاستثمارات.
ودافع وزير المالية الألماني أولاف شولتس عن سياسته مشيرا إلى الاستثمارات غير المسبوقة في موازنة 2020 وحزمة حماية المناخ خلال العشرية المقبلة.
وقال شولتس إن ألمانيا ستنفق حوالي 150 مليار يورو بحلول 2030 لحماية المناخ.

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