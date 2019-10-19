المجلس الأوروبي: تسلّمنا طلب بريطانيا بتمديد مهلة بريكست

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك السبت أن الحكومة البريطانية بعثت لقادة الاتحاد الأوروبي طلبا لتأجيل موعد خروجها من التكتل.



وقال توسك على تويتر "طلب التمديد وصل. سأبدأ الآن استشارة قادة الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد"، في إشارة الى رسالة أجبر مجلس العموم جونسون على ارسالها.