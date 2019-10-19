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مستشار عون: رحيل المسؤولين مطلب غير عملي.. وظروفنا لا تسمح بتلبيته

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:41 م
رفيق شلالا المستشار
رفيق شلالا المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبناني
أحلام عبدالرحمن
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قال رفيق شلالا المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبناني، إن الرئيس ميشيل عون قدم ورقة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، لمناقشتها، وهذه الورقة تتضمن مطالب إصلاحية.

ولفت شلالا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، إلى أن هذه الورقة ناقش رئيس الحكومة بعضها، لكنه لم يكملها حتى الآن.

وعلق على مطالب المتظاهرين اللبنانيين، برحيل جميع المسؤولين، قائلًا: "مطلب كبير ومتشعب وليس مطلب عملي، لأن الظروف السياسية بلبنان، لا تسمح بتلبية هذه الدعوات، ويجب الوصول لحلول وسط، فالفراغ الذي حدث في لبنان كارثي، وسننتهي بقبول ما هو ممكن ومعقول".

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