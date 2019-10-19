عمرو أديب عن خطاب حسن نصر الله للمتظاهرين: متناقض

علق الإعلامي عمرو أديب، على كلمة حسن نصر الله زعيم حزب الله، للمتظاهرين في لبنان، قائلًا: إن خطاب نصر الله به تناقض كبير، حيث إنه جمع بين ثنائية الثوري ورجل الدولة.



وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر": أن زعيم حزب الله وقع في ورطة الشرعية، مشبها حالته بحالة الإخوان في مصر، حيث إنه أيد مطالب المتظاهرين، ولكنه أعرب عن رفضه لاستقالة الحكومة، مهددا بنزول حزب الله الشارع.



وأوضح مقدم برنامج "الحكاية": أن لبنان أمهامها 3 نماذج، إما النموذج العراقي، بحيث تظهر الطوائف في لبنان، أو النموذج السوداني بحيث يظهر تيار ما يشكل الحكومة، والحل الثالث هو تولي الجيش اللبناني السلطة بصفة مؤقتة.

