نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا

خسر فريق ريال مدريد، لأول مرة هذا الموسم في الدوري الإسباني، من مُضيفه ريال مايوركا، بهدف مقابل لا شيء خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب "إيبيروستار"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.



وبذلك يظل رصيد ريال مدريد عند 18 نقطة في المركز الثانى، خلف برشلونة المتصدر صاحب الـ19 نقطة، بينما وصل رصيد مايوركا إلى 10 في المركز الرابع عشر.



وسجل اللاعب جو جونيور، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 7 من زمن المباراة، من تسديدة قوية، فشل كورتوا حارس ريال مدريد في التصدى لها، لتصبح النتيجة تقدم ريال مايوركا 1 – 0.



وألغت تقنية الفيديو "فار"، هدفا ثانيا لفريق ريال مايوركا، في الدقيقة 14 من زمن اللقاء، بداعى وجود خطأ على مهاجم مايوركا ضد سيرجيو راموس قائد الملكى.



وتعرض ألفارو أودريوزولا، الظهير الأيمن للفريق الملكى، للطرد في الدقيقة 74، بعد تلقيه بطاقتين صفراوين.



