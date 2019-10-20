الجيش الليبى يقصف مواقع لـ"ميلشيات الوفاق" بمصراتة

أفادت بوابة إفريقيا الاخبارية الليبية، في خبر عاجل مساء السبت، بأن الجيش الليبي يقصف الآن مواقع لميلشيات الوفاق مجددًا بمدينة مصراتة غرب ليبيا.



وكان الجيش الوطني الليبي أعلن أمس الجمعة، أنه دمر منشآت دفاعات جوية تركية في مدينة مصراتة التي تبعد عن العاصمة طرابلس بنحو (200 كلم شرقًا).



وأكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن "القوات الجوية استهدفت منشآت تخزين معدات دفاعات جوية في مصراتة، تستخدم من قبل المليشيات والجماعات الإرهابية، لتخزين معدات وأسلحة دفاع جوي تركية".



وأضاف: "نجم عن هذه الغارات انفجارات هائلة نتيجة تدمير واحتراق صواريخ وذخائر مخزنة في هذه المرافق".