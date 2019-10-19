عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين بشأن المظاهرات اللبنانية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المسألة في لبنان جد، متابعا: "لبنان تعبان غلبان شقيان، لبنان ينتفض والوضع فيه صعب".



وأضاف "أديب" خلال تقديم برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": أن هناك بعض الناس في مصر على السوشيال ميديا، يتخذون الموضوع في لبنان "هزار"، مشيرا إلى أنهم يتحدثون عن لبنان من خلال الصورة المخملية الموجودة في خيالهم وأنهم يختلقون النكات عن المرأة اللبنانية.



ووجه مقدم برنامج "الحكاية"، رسالة للمصريين بشأن المظاهرات في لبنان، قائلا: إن لبنان دولة مثل أي دولة بها الكثير من الفقراء وفي واقع الأمر فالناس يعيشون على الأرض من كثرة الفقر، لافتا إلى أن الشعب يعاني من كل أنواع المشاكل: كهرباء، مياه، تعليم، فساد، متابعا: هذا الأمر لا يمكن الهزار فيه.



