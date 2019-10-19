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رياضة

ميتشو: الفوز على المقاولون يمنح الزمالك دفعة معنوية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:19 م
جريدة الدستور
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أعرب الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على المقاولون العرب مساء اليوم السبت بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

وقال ميتشو - في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء - إن "اللقاء كان صعبا جدا خاصة أن آخر 3 مواجهات بين الفريقين، حقق الزمالك انتصارا وحيدا، وانتهت مباراتين بالتعادل".

وأضاف "الزمالك لم يفقد تركيزه بعد هدف المقاولون الأول، ونجحنا في تسجيل هدف التعادل سريعا"، مشيرا إلى أن الفوز سيمنح الفريق دفعة معنوية قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتابع المدرب الصربي "سأعمل على علاج الأخطاء قبل اللقاء الإفريقي أمام جينيراسيون.. طريقة لعب الزمالك تعتمد على التنوع الهجومي، ونركز على التسديد من مسافات بعيدة وهو ما أسفر عن هدف أحمد سيد زيزو اليوم".

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