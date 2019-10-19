وائل الإبراشي يرد على منتقديه من الإخوان بسبب فضحه لممارساتهم

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه تعرض للانتقادات من قبل أتباع الإخوان، بعد تصريحه حول أن ما حدث في تونس هو ثمار نجاحنا في 30 يونيو.



وتساءل وائل الإبراشي، خلال حلقة برنامج "كل يوم"، والمذاع عبر فضائية ON E، لماذا لم يتمكن الإخوان من أن يحكموا في أيبلد في المنطقة سواء كانت في ليبيا أو تونس، وذلك لأن مشكلتهم هي 30 يونيو التي أسقطت مشروعهم.



وأضاف: "الإخوان يتعاملون مع 30 يونيو على أنها انقلاب ولكنها ثورة شعبية أنهت مشروعهم بالكامل، ولذلك هم منزعجين جدًا من كلامي"، موضحًا أن تجربة الإخوان في مصر لها علاقة بفشل الإخوان ولا يوجد أحد سيقول إن الإخوان يصلحون للرئاسة بعد فشلهم في مصر، ومن يقول خلاف ذلك أقول له مقولة ترامب لسلطانكم أردوغان: "ستكن أحمقًا".

