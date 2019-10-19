المدير الفني لـ"المقاولون العرب" يهنئ الزمالك بالفوز

حرص عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب على تهنئة منافسة الزمالك بعد الفوز 2 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال عماد النحاس في مؤتمر صحفي اليوم السبت:" في البداية كان من الصعب أن يستعد الفريق لمباراة كبيرة أمام الزمالك قبل اللقاء بـ48 ساعة".

وأضاف أنه كان يدرب لاعبيه علي خطة مواجهة أسوان عصرا ولكن الأمور تغيرت فجأة لنواجه الزمالك".

ووجه المدير الفني الشكر للاعبي الفريق على الأداء مضيفا أن المقاولون تقدم بهدف، وتعادل الزمالك بهدف من ركلة ركنية غير صحيحة على الأطلاق والهدف الثاني جاء من خطأ دفاعي.

وأوضح أن حكم المباراة كان يرى فقط أخطاء فريقه ولم يحتسب أي شيء يخص الزمالك وكان فريقه أقرب للتعادل.