ميتشو: هدفنا تصحيح أخطاء لاعبي الزمالك

أكد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه يسعى لتصحيح بعض

الأخطاء خلال فترة توقف بطولة الدوري المصري المقبلة.

وقال ميتشو في مؤتمر صحفي عقب الفوز علي المقاولون 2 1 اليوم السبت بالدوري المصري:"إن خوسيه مانويل مدرب الأحمال سيكون له دورا مهما في فترة التوقف من خلال علاج الجانب البدني للاعبين والوصول بهم إلى أفضل مستوى وسيكون تركيزنا على تنمية مهارة التسديد لدى اللاعبين من وسط الملعب".

وأضاف:"لا مشكلة لدينا في غياب أي لاعب ولا أعرف سبب التوتر لدى الجماهير، لدينا قاعدة كبيرة من اللاعبين والبدلاء على نفس مستوى الأساسيين وأي لاعب من المقيدين حال مشاركته سيتألق ويقدم مستويات رائعة".

وأوضح:"لن أتحدث في الصفقات الشتوية حاليًا وتركيزنا في المباريات الجارية فقط...بدأنا الاستعداد لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا المقرر لها الخميس المقبل".

وتابع:"أوجه رسالة لجماهير الزمالك باستمرار دعم ومساندة الفريق حتى النهاية والجميع على قلب رجل واحد".