صربيا تتسلم منظومات "بانتسير – أس" الروسية

تتسلم صربيا منظومات "بانتسير – أس" للصواريخ والمدافع قصيرة المدى المضادة للجو، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة مع روسيا بهذا الشأن.



وصرح مصدر في بلغراد لوكالة "إنترفاكس" الروسية بأن العسكريين الروس يستخدمون مثل هذه المنظومة في سوريا لحماية قاعدتي "حميميم" و"طرطوس" الروسيتين.



يذكر أن بانتسير – أس" هي منظومة الصواريخ والمدافع المضادة للجو ذاتية الحركة مخصصة لتدمير الأهداف الجوية على مدى 20 كيلومترا. يبلغ وزنها 30 طنا، ويستغرق نشرها 5 دقائق. وبحوزتها 12 صاروخا و1400 قذيفة للمدافع الأوتوماتيكية.



وقال نائب قائد قوات الصواريخ المضادة للجو في الجيش الروسي العقيد، يوري مورافكين، إن "بانتسير" لديها قابلية فائقة للتطوير والتحديث في المستقبل.



وعلى سبيل المثال فإن منظومة "بانتسير إس إم" التي كشف عنها في منتدى الجيش – 2019" العسكري التقني قادرة على مكافحة الأهداف الجوية المحلقة بسرعة فرط الصوتية، فضلا عن قدرتها على إسقاط الصواريخ التي تطلقها الراجمات والدرونات بمختلف أنواعها. ولم يستبعد العقيد أن تزود "بانتسير" في المستقبل بالذكاء الاصطناعي، ما سيزيد من إمكاناته أضعافا.