إزالة 14 حالة تعد على نهر النيل بالمنيا

شنت شرطة المسطحات المائية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي ومسئولي الوحدات المحلية بمراكز ومدن المنيا التسع حملة موسعة أسفرت عن إزالة 14 حالة تعد على نهر النيل بنطاق المحافظة.



كانت حملة أمنية (إزالات) ضمت شرطة المسطحات المائية بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي مدعومة بقوات قتالية من فرق الأمن بقيادة العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية وبإشراف اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا وبالتعاون مع مسئولي الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة التسع قد نجحت في ضبط وإزالة 14 حالة تعد على نهر النيل منها مخالفات بناء على ضفاف النيل أو مخالفات استخدام المياه للري وآخري مخالفات الصيد بصورة غير قانونية.



وتم إزالة جميع المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع مرتكبيها.