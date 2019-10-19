استقالة 4 وزراء من حكومة لبنان

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، مساء اليوم، استقالة وزرائه الأربعة من حكومة سعد الحريري.



والوزراء هم: نائب رئيس الحكومة، غسان حاصباني، ووزير العمل، كميل بو سليمان، ووزير الشؤون الاجتماعية، ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، مي شدياق.



واستقالة وزراء "القوات" ليست الأولى في تاريخ الحكومات، فقد سبق أن استقال وزير الطاقة في حكومة رفيق الحريري، جورج أفرام، وجرى تعيين بشارة مرهج مكانه.