الأحد 20 أكتوبر 2019 الموافق 21 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

رياضة

أهداف مباراة يوفنتوس ضد بولونيا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:08 م
جريدة الدستور
طباعة
عزز فريق يوفنتوس حامل اللقب موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه بولونيا 2 1 اليوم السبت في المرحلة الثامنة للمسابقة.
ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه ساسولو.
وتقدم الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 19 وأدرك البرازيلي دانيلو التعادل لبولونيا في الدقيقة 26 قبل أن يتكفل لاعب الوسط البوسني ميرالم بيانيتش بالهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 54
وسيطر يوفنتوس على مجريات اللعب تماما في أول ربع ساعة لكن دون أنياب حقيقية للفريق حامل اللقب على مرمى بولونيا.
وتقدم كريستيانو رونالدو بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 19 بعد أن استخلص الكرة من مدافع بولونيا ثم تلاعب بباقي عناصر خط الدفاع قبل أن يسدد كرة قوية زاحفة عرفت طريقها للشباك.
وكاد نيكولا سانسوني أن يرد سريعا بهدف التعادل لبولونيا عبر تسديدة خلفية مزدوجة لكن الكرة ضلت طريقها لشباك أصحاب الأرض.
وأدرك البرازيلي دانيلو التعادل لبولونيا في الدقيقة 26 بعدما تلقى تمريرة ذكية من ابراهيما مباي ليطلق على اثرها تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لم يستطع جيانلويجي بوفون التصدي لها قبل أن تسكن شباكه.
وهدأ إيقاع اللعب كثيرا بعد هدف تعادل بولونيا حيث لم تظهر أي ملامح للخطورة على المرميين مع انحصار اللعب في منتصف الملعب.
وكاد ميرالم بيانيتش أن يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول عبر ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة من فوق شباك بولونيا.
ومرت الدقائق الأخيرة دون أن تشهد جديد لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل بهدف لمثله.
وبدأت أحداث الشوط الثاني بسيطرة مطلقة من جانب فريق يوفنتوس بحثا عن هدف التقدم الذي كاد أن يتحقق في أكثر من مناسبة لولا سوء الحظ.
وبعد مرور تسع دقائق من بداية الشوط الثاني سجل بيانيتش الهدف الثاني ليوفنتوس بعد دربكة في دفاعات بولونيا استغلها اللاعب البوسني وسدد كرة قوية في الشباك.
وكان الألماني سامي خضيرة قريبا جدا من إحراز الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 59 عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن لوكاس سكوربسكي حارس بولونيا وقف له بالمرصاد.
واهدر الأرجنتيني جونزالو هيجواين هدفا لا يضيع ليوفنتوس في الدقيقة 75 بعد أن تهيأت له الكرة أمام المرمى مباشرة لكنه سدد بغرابة في أحضان سكوربسكي.
وواصل سكوربسكي تألقه اللافت وأنقذ مرماه من هدف محقق عن طريق رونالدو الذي سدد كرة قوية بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء لكن حارس بولونيا حول الكرة بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.
وفي الوقت بدل الضائع كاد فيدريكو سانتاندير أن يخطف هدف التعادل القاتل لبولونيا عبر ضربة رأس قوية لكنها ارتطمت بالعارضة قبل أن ترتد له الكرة ليسدد خلفية مزدوجة أبعدها بوفون ببراعة لضربة ركنية.
وعلى ملعب سان باولو سجل المهاجم البولندي اركاديوز ميليك هدفي الفوز لنابولي في الدقيقتين 37 و.67
الفوز رفع رصيد نابولي إلى 16 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فيرونا عند تسع نقاط في المركز الحادي عشر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

الليلة.. محمد الباز يفضح أرامل الربيع العربى فى 90 دقيقة

منذ حوالي 9 ساعات

"لعبة محامين".. مصادر: انسحاب دفاع محمد راجح "تمويه"

منذ حوالي 8 ساعات

أكذوبة إخوانية جديدة عن «مصر والبرلمان اللبناني»

منذ حوالي 9 ساعات

إحالة أوراق قاتل خطيبته بعد اغتصابها للمفتي

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدوري مؤقتا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

الأكثر قراءة

حريق بفندق سياحي في الغردقة

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

التفاصيل الكاملة لحبس طالب داخل مدرسة في الغربية

فيديو.. محامى محمود البنا يكشف حقيقة تزوير شهادة ميلاد راجح

أيام زمان

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

تغير شكل الأصابع مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة

أدوية ارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر الانتحار

السهر المزمن من عوامل الإحساس بالحزن

السمنة تهدد صحتك بالربو القاتل

الرئيس نيوز

حريق بفندق سياحي بالغردقة.. ونقلت حالات اختناق للمستشفى

ننشر.. خريطة المراكز المعتمدة لتدريب العاملين بالدولة

رامي عياش يطالب ساويرس بحذف "نكتة" عن مظاهرات لبنان

مشاورات مكثفة بين "المالية" والجهات الحكومية لزيادة "حوافز الموظفين"

منوعات

أغنية لفنانة جزائرية تدخلها قائمة أفضل 100 امرأة مؤثرة بالعالم

5 طرق لزيادة هرمون السعادة

حفل موسيقي تضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي على المعبد اليهودي في هاله

السيارات تجمع معلومات الشخصية عن سائقها

كشكول

بالصور.. إغلاق ٤ مراكز دروس خصوصية في بولاق الدكرور

غدًا.. بدء المرحلة الثانية من تنسيق القبول بمدن جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بدعم ملك البحرين للعمل الخيري والإنساني

"الأزهر" تنعي طالبة لاقت حتفها في حادث سير خارج الجامعة

إسلام سياسي

مرصد الأزهر: الديانات حرمت الاعتداء والفساد فى الأرض وترويع الآمنين

أحمد عطا يكشف تفاصيل دعم الإخوان للعدوان التركي في سوريا

صحفي عراقي يكشف قصة تظاهرات العراق وتدخلات الإخوان وداعش.. "حوار"

أموال الإخوان الحرام.. "أمان" يتتبع مصادر جمعها وطرق إنفاقها- ملف


زيت وسكر

انفوجراف.. أسباب صداع الجانب الأيسر من الرأس

أول تعليق من “الحق فى الدواء” على أزمة بودرة “جونسون”

للمُدمنين.. لابد ان تمارس “اليوجا” لهذه الأسباب!

نصائح هامة لزراعة “النعناع” داخل منزلك

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
خلود اللحظات العابرة
ماجد حبته
وبعد أن تكلم نصرالله
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تشارك بافتتاح أسبوع الجامعات بأسوان

100 ألف كتاب في أجنحة مصر بمعرض الخرطوم الدولي

صديقتي الشجرة

الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج

صفحتنا ع الفيس بوك