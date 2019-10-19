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رياضة

يوفنتوس يحقق فوزا صعبا على بولونيا في الدوري الإيطالي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:07 م
جريدة الدستور
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حقق فريق يوفنتوس فوزا صعبا على ضيفه بولونيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم يوفنتوس بهدف لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 19، ثم تعادل بولونيا في الدقيقة 26 عبر لاعبه دانيلو لارانجييرا، قبل أن يسجل ميرالم بيانيتش هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 54.

وبهذا الفوز، واصل يوفنتوس صدارته لجدول الدوري الإيطالي بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 9 نقاط في المركز العاشر.

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